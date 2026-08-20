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Dê suas notas: avalie os jogadores do Santos no empate com o Macará

Empate sem gols garantiu a classificação ao Peixe graças ao placar do jogo de ida

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
20/08/2026 21:07
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Macará x Santos
Macará e Santos empataram sem gols (Photo by ARMANDO PRADO / AFP)

 Santos e Macará ficaram no empate sem gols na noite desta quinta-feira (20), no Estádio Bellavista, no Equador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A classificação foi garantida graças à vitória por 2 a 1 no duelo de ida. Com a vaga garantida, o Peixe terá o Atlético-MG pela frente nas quartas de final.

Como foi Maracá x Santos?

O primeiro tempo começou tenso, com as equipes se movimentando bastante e Gustavinho recebendo cartão amarelo logo aos dez minutos, após falta em Mohor. Pouco depois, Gabriel Brazão precisou trabalhar para defender uma finalização de Campana, que aproveitou a sobra de uma cobrança de falta na grande área.

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O Santos teve suas melhores oportunidades com Rony, em jogada individual de Oliva, e Thaciano, que desviou a bola, mas mandou para fora. Oliva também tentou encontrar Willian Arão em uma cobrança de falta, mas a bola passou direto pela área e saiu pela linha de fundo.

No intervalo, o técnico Cuca promoveu duas alterações, com as entradas de Rollheiser e Rafael Gonzaga nas vagas de João Ananias e Gustavinho, que deixou o campo por já ter recebido cartão amarelo. Ananias, por sua vez, foi substituído por causa de um quadro febril e não estava se sentindo bem. Com a mudança, Luan Peres foi deslocado para a zaga e deixou a lateral esquerda.

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O argentino Rollheiser passou a formar dupla de ataque com Thaciano. Aos 13 minutos, Gabriel Brazão fez boa defesa após chute rasteiro de Posse, que foi lançado pelo lado direito e ganhou a disputa com Luan Peres.

O Santos teve dificuldades para manter o controle da partida e ainda viu Pedro Assis, que entrou na vaga de Caballero no fim do segundo tempo, desperdiçar uma chance clara na entrada da grande área.

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Apesar das dificuldades, o Peixe superou a altitude e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, onde enfrentará o Atlético-MG. Agora, as atenções se voltam novamente para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (23), o Santos recebe o Mirassol, na Vila Belmiro, em busca de mais uma vitória para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

Caballero foi titular do Santos no empate diante do Macará. (Foto: ARMANDO PRADO / AFP)
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