Arzul retorna ao Santos como preparador de goleiros após passagem pelo Guarani
Convite para o retorno do profissional foi uma iniciativa de Marcelo Teixeira
O Santos contratou o preparador de goleiros Arzul para reforçar os trabalhos com os arqueiros Gabriel Brazão, Diógenes, João Pedro e Rodrigo Falcão. Ele atuará ao lado dos preparadores Rogério Maia e Denis Gago.
Arzul trabalhou no clube por 28 anos e foi desligado no início do ano passado. Na ocasião, destacou que participou de mais de mil partidas oficiais pelo Peixe e trabalhou com 23 treinadores diferentes ao longo da trajetória.
O Guarani divulgou uma nota oficial comunicando o desligamento e agradecendo pelos serviços prestados. O próprio profissional também se manifestou nas redes sociais confirmando sua saída.
Sebastião Martins Oliveira Júnior recebeu o apelido de Arzul pela semelhança com o goleiro hondurenho Arzu, que disputou a Copa do Mundo de 1982.
Durante a gestão do então presidente Orlando Rollo, o preparador foi homenageado com uma pintura no tradicional muro do CT Rei Pelé.
Confira a nota do Guarani:
O Guarani Futebol Clube informa oficialmente a saída do preparador de goleiros Arzul, que pediu desligamento para seguir novos desafios. A passagem de Arzul no Maior do Interior foi marcada por muita dedicação, profissionalismo e importantes contribuições ao desenvolvimento de nossos atletas. O Guarani agradece ao profissional por todos os serviços prestados e deseja sucesso em sua nova jornada.
Agenda do Santos:
22 de abril (quarta) - Santos x Coritiba - 19h30 - Vila Belmiro - 5ª fase da Copa do Brasil
25.04 (sábado) - Bahia x Santos - 18h30 - Arena Fonte Nova - Brasileirão (13ª rodada)
28.04 (terça-feira) - San Lorenzo (Argentina) x Santos - 19h - Nuevo Gasómetro - Sul-Americana (3ª rodada - Grupo D)
02.05 (sábado) - Palmeiras x Santos - 18h30 - Allianz Parque - Brasileirão (14ª rodada)
05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)
10.05 (domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)
13 de maio (quarta) - Coritiba x Santos - 19h30 - Couto Pereira - 5ª fase da Copa do Brasil
17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h -Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)
20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)
23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)
26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)
30 ou 31 de maio (sábado ou domingo) - Santos x Vitória - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)
