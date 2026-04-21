menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Santos

Arzul retorna ao Santos como preparador de goleiros após passagem pelo Guarani

Convite para o retorno do profissional foi uma iniciativa de Marcelo Teixeira

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 21/04/2026
14:23
Arzul trabalhou durante mais de 30 anos no Santos. (Foto: Ivan Storti/Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos contratou o preparador de goleiros Arzul para reforçar os trabalhos com os arqueiros Gabriel Brazão, Diógenes, João Pedro e Rodrigo Falcão. Ele atuará ao lado dos preparadores Rogério Maia e Denis Gago.

continua após a publicidade

Arzul trabalhou no clube por 28 anos e foi desligado no início do ano passado. Na ocasião, destacou que participou de mais de mil partidas oficiais pelo Peixe e trabalhou com 23 treinadores diferentes ao longo da trajetória.

O Guarani divulgou uma nota oficial comunicando o desligamento e agradecendo pelos serviços prestados. O próprio profissional também se manifestou nas redes sociais confirmando sua saída.

continua após a publicidade

Sebastião Martins Oliveira Júnior recebeu o apelido de Arzul pela semelhança com o goleiro hondurenho Arzu, que disputou a Copa do Mundo de 1982.

Durante a gestão do então presidente Orlando Rollo, o preparador foi homenageado com uma pintura no tradicional muro do CT Rei Pelé.

Arzul é o novo preparador de goleiros do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Confira a nota do Guarani:

O Guarani Futebol Clube informa oficialmente a saída do preparador de goleiros Arzul, que pediu desligamento para seguir novos desafios. A passagem de Arzul no Maior do Interior foi marcada por muita dedicação, profissionalismo e importantes contribuições ao desenvolvimento de nossos atletas. O Guarani agradece ao profissional por todos os serviços prestados e deseja sucesso em sua nova jornada.

continua após a publicidade

Agenda do Santos:

22 de abril (quarta) - Santos x Coritiba - 19h30 - Vila Belmiro - 5ª fase da Copa do Brasil

25.04 (sábado) - Bahia x Santos - 18h30 - Arena Fonte Nova - Brasileirão (13ª rodada)

28.04 (terça-feira) - San Lorenzo (Argentina) x Santos - 19h - Nuevo Gasómetro - Sul-Americana (3ª rodada - Grupo D)

02.05 (sábado) - Palmeiras x Santos - 18h30 - Allianz Parque - Brasileirão (14ª rodada)

05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)

10.05 (domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)

13 de maio (quarta) - Coritiba x Santos - 19h30 - Couto Pereira - 5ª fase da Copa do Brasil

17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h -Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)

20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)

23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30 ou 31 de maio (sábado ou domingo) - Santos x Vitória - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias