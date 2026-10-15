Arão tem lesão confirmada e lista de lesionados aumenta no Santos
Volante já estava suspenso para o jogo contra o Fluminense no próximo domingo, às 16h (de Brasília); Cuca terá baixa de cinco jogadores para a partida
Willian Arão teve lesão confirmada na posterior da coxa direita, após exames realizados nesta quarta-feira (14), e aumenta lista de lesionados do clube. O volante já estava fora do duelo contra o Fluminense, que acontece neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Maracanã, partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão, por ter levado o terceiro cartão amarelo no último duelo contra o Galo.
O volante, que tem atuado também improvisado como zagueiro, é peça importante para os planos da comissão técnica do clube e deve ficar cerca de três semanas fora. Na temporada atual, Arão atuou em 47 oportunidades, sendo o segundo jogador que mais entrou em campo, somente atrás de Rolleisher, com 49 jogos com a camisa do Peixe em 2026. A informação da lesão foi divulgada inicialmente pela "Band News" e confirmada pelo Lance!.
Além de Arão, o técnico Cuca não contará com mais três jogadores que também estão no departamento médico do Peixe. Arthur sentiu o músculo posterior da coxa direita, no jogo contra o São Paulo, no dia 2 de outubro, e deve retornar em novembro. Gabriel Brazão passou por um processo cirúrgico no ombro esquerdo para correção de uma lesão e deve retornar só em 2027. Por fim, Vinícius Lira, lateral, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e segue fora até a próxima temporada.
Questão contratual: Lima também está fora da partida contra o Fluminense
Lima, um dos reforços do Santos na janela de transferências para a segunda metade da temporada, também não estará disponível para a partida contra o Tricolor Carioca. Por questões contratuais, o jogador emprestado pelo Fluminense ao Peixe até o fim de 2026 não poderá jogar, pois o contrato não permite sua escalação contra o clube carioca.
O meio-campista tem cinco jogos com a camisa do Peixe, sendo titular na vitória contra o São Paulo, partida atrasada válida pela 21ª rodada do Brasileirão.
Santos terá mudanças para enfrentar o Fluminense no Maracanã
Com Arão suspenso e lesionado, o substituto deve ser Luan Peres, que poderá voltar a formar a dupla titular da zaga do Santos ao lado de Luan Peres. Outra novidade nos 11 iniciais pode ser Neymar, que foi poupado por conta do gramado sintético da Arena MRV.
O Peixe realiza mais quatro treinos visando o duelo contra o Fluminense e viaja para o Rio de Janeiro na tarde deste sábado (17).
Provável escalação
Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva e Neymar; Gabriel Bontempo, Everton Cebolinha e Gabigol.
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