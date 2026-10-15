Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Arão tem lesão confirmada e lista de lesionados aumenta no Santos

Volante já estava suspenso para o jogo contra o Fluminense no próximo domingo, às 16h (de Brasília); Cuca terá baixa de cinco jogadores para a partida

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
15/10/2026 11:49
Favorite o Lance! no Google
Willian Arão com a camisa do Santos - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Willian Arão com a camisa do Santos - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Willian Arão teve lesão confirmada na posterior da coxa direita, após exames realizados nesta quarta-feira (14), e aumenta lista de lesionados do clube. O volante já estava fora do duelo contra o Fluminense, que acontece neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Maracanã, partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão, por ter levado o terceiro cartão amarelo no último duelo contra o Galo.

O volante, que tem atuado também improvisado como zagueiro, é peça importante para os planos da comissão técnica do clube e deve ficar cerca de três semanas fora. Na temporada atual, Arão atuou em 47 oportunidades, sendo o segundo jogador que mais entrou em campo, somente atrás de Rolleisher, com 49 jogos com a camisa do Peixe em 2026. A informação da lesão foi divulgada inicialmente pela "Band News" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

Além de Arão, o técnico Cuca não contará com mais três jogadores que também estão no departamento médico do Peixe. Arthur sentiu o músculo posterior da coxa direita, no jogo contra o São Paulo, no dia 2 de outubro, e deve retornar em novembro. Gabriel Brazão passou por um processo cirúrgico no ombro esquerdo para correção de uma lesão e deve retornar só em 2027. Por fim, Vinícius Lira, lateral, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e segue fora até a próxima temporada.

Questão contratual: Lima também está fora da partida contra o Fluminense

Lima, um dos reforços do Santos na janela de transferências para a segunda metade da temporada, também não estará disponível para a partida contra o Tricolor Carioca. Por questões contratuais, o jogador emprestado pelo Fluminense ao Peixe até o fim de 2026 não poderá jogar, pois o contrato não permite sua escalação contra o clube carioca.

continua após a publicidade

O meio-campista tem cinco jogos com a camisa do Peixe, sendo titular na vitória contra o São Paulo, partida atrasada válida pela 21ª rodada do Brasileirão.

Santos terá mudanças para enfrentar o Fluminense no Maracanã

Com Arão suspenso e lesionado, o substituto deve ser Luan Peres, que poderá voltar a formar a dupla titular da zaga do Santos ao lado de Luan Peres. Outra novidade nos 11 iniciais pode ser Neymar, que foi poupado por conta do gramado sintético da Arena MRV.

continua após a publicidade

O Peixe realiza mais quatro treinos visando o duelo contra o Fluminense e viaja para o Rio de Janeiro na tarde deste sábado (17).

Provável escalação

Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva e Neymar; Gabriel Bontempo, Everton Cebolinha e Gabigol.

Neymar no treino da última quarta-feira (15).
Neymar no treino da última quarta-feira (15) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Leandro Damião atuando com a camisa do Internacional, clube em que foi campeão da Libertadores - (Foto de Alexandre LopAgif/Folhapress) - Porto Alegre, RS, 18.08.2010.

Futebol Nacional

Campeão da Libertadores com o Inter e ex-Santos, Leandro Damião estreia com gols na várzea

Há 2 minutos
Neymar

Santos

Quantos jogos Neymar ainda pode disputar pelo Santos em 2026?

Há 6 horas
Neymar

Santos

Em busca de reação, Santos terá mudanças para enfrentar o Fluminense no Maracanã

Há 20 horas
Ivan Luduvice

Santos

Ivan Luduvice detalha propostas para o Santos: veja planos para a Vila, Neymar e SAF

Há 1 dia
Presidente Marcelo Teixeira.

Santos

Santos paga dívidas e derruba três transfer bans aplicados pela Fifa; veja detalhes

Há 1 dia
Marcelo Teixeira

Santos

Santos chega a sete transfer bans e pode sofrer novas punições na Fifa; entenda

Há 1 dia
Mais LANCE!
Cuca e Neymar

Santos terá semana livre para treinar após derrota e mira recuperação no Brasileirão

Camisa do Santos

Santos lança coleção inédita em homenagem a Pelé; veja detalhes

Rollheiser marca o gol da vitória do Santos diante do Palmeiras. (Foto: ThaÃ­sa Gigo/Mochila Press/ Gazeta Press)

Gringos BR: segundo reforço mais caro do Santos, Rollheiser busca a afirmação

Gabigol em ação pelo Santos

O que os números revelam sobre Gabigol na arrancada do Santos no Brasileirão

Jogadores do Santos

Santos vê chances de ir à Libertadores despencarem após derrota; veja números

Diógenes, goleiro do Santos

Cuca quer entender reação de Diógenes após falha em derrota do Santos

Atacante do Peixe rebateu rival nas redes sociais (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Gabigol rebate provocação após Atlético x Santos: 'Só eu'

Sormani durante live no Youtube

Sormani detona derrota do Santos e aponta culpado: 'Vergonha'

Jogadores do Santos comemoram gol

O que a tabela reserva ao Santos nas últimas oito rodadas do Brasileirão

Gabigol em ação durante Atlético-MG e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Gabigol vira assunto após Atlético-MG x Santos: 'Acabou'

Cuca, técnico do Santos

Cuca desabafa após virada sofrida pelo Santos nos acréscimos: 'O pior dos sabores'

Cuca em Palmeiras x Santos

Cuca perde titular do Santos para duelo contra o Fluminense

Rodinei, jogador do Santos

Rodinei lamenta virada do Santos contra o Atlético-MG no fim: 'Total desatenção nossa'