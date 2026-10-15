Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Campeão da Libertadores com o Inter e ex-Santos, Leandro Damião estreia com gols na várzea

Aposentado do futebol profissional em 2024, atacante marca dois gols e contribui com uma assistência em vitória do Parque Brasília pelo Campeonato Amador de Campinas

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
15/10/2026 13:01
Favorite o Lance! no Google
Leandro Damião atuando com a camisa do Internacional, clube em que foi campeão da Libertadores - (Foto de Alexandre LopAgif/Folhapress) - Porto Alegre, RS, 18.08.2010.
Leandro Damião atuando com a camisa do Internacional, clube em que foi campeão da Libertadores - (Foto de Alexandre LopAgif/Folhapress) - Porto Alegre, RS, 18.08.2010.

Aposentado do futebol profissional desde sua passagem pelo Coritiba, em 2024, Leandro Damião voltou a balançar as redes. O centroavante fez sua estreia na Série A do Campeonato Amador de Campinas com destaque, comandando a vitória do Parque Brasília por 3 a 0 sobre o Vera Cruz. O camisa 9 anotou dois gols e ainda contribuiu com uma assistência.

O movimento marca um retorno às origens para o atacante. Antes de despontar para o cenário nacional pelo Atlético de Ibirama, Damião construiu seus primeiros passos justamente em campos de várzea. Desde que se aposentou dos gramados, o artilheiro tem retomado essa rotina pelo interior paulista, com participações recentes em jogos nas cidades de Sorocaba e Jundiaí.

continua após a publicidade

Carreira de peso: Libertadores, Europa e Seleção

Damião marcou época no Internacional, onde carrega o posto de maior artilheiro do clube no século XXI, com 108 gols anotados. Pelo Colorado, faturou a Libertadores de 2010 e a Recopa Sul-Americana, além de ter retornado ao Beira-Rio em 2017 para ajudar a recolocar a equipe na primeira divisão do Brasileirão.

Além do Inter, o centroavante acumulou passagens por clubes como Santos, Cruzeiro e Flamengo, além de uma experiência no Real Betis, da Espanha. O atacante também defendeu a Seleção Brasileira entre os anos de 2011 e 2013, fazendo parte do elenco que disputou os Jogos Olímpicos de Londres.

continua após a publicidade

Fora do país, virou ídolo no Kawasaki Frontale, do Japão, clube que defendeu a partir de 2018 até retornar ao Brasil para atuar pelo Coritiba, seu último time profissional.

Companheiro ex-Flamengo e regulamento

Na sua nova equipe amadora, o Parque Brasília, Damião divide o campo com outro velho conhecido do torcedor brasileiro: Paulinho, atacante que também vestiu as camisas de Flamengo e Santos no futebol profissional.

continua após a publicidade

A primeira divisão do Campeonato de Campinas conta com 32 times na disputa. A fase inicial do torneio prevê sete rodadas, que serão distribuídas em 11 datas diferentes no calendário. A grande decisão pelo título amador está agendada para o dia 6 de dezembro.

Leandro Damião pelo Parque Brasília
Leandro Damião pelo Parque Brasília - (Foto: divulgação / Instagram / Parque Brasília FC)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, e Erasmo Damiani

Corinthians

Corinthians empresta goleiro para clube do Acre

Há 1 hora
Willian Arão com a camisa do Santos - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Santos

Arão tem lesão confirmada e lista de lesionados aumenta no Santos

Há 1 hora
Luan recebe camisa em homenagem à sua trajetória pelo São Paulo

São Paulo

São Paulo confirma saída de volante revelado em Cotia

Há 1 hora
Paulinho, Bruno Spindel e Pedro Lourenço

Cruzeiro

Paulinho explica chegada antecipada ao Cruzeiro e revela conversa com Artur Jorge

Há 1 hora
Osmar Stabile, Fernando Diniz e Marcelo Paz (Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians

Marcelo Paz cita Diniz durante apresentação de Seedorf: 'Gratidão'

Há 2 horas
Tite em ação em Botafogo x Vasco

Botafogo

Botafogo x Chapecoense: Tite joga para evitar pior início da carreira

Há 2 horas
Mais LANCE!
Tite questiona árbitro após ser expulso em Botafogo x Vasco

Tite é absolvido pelo STJD e volta a comandar o Botafogo contra a Chapecoense

Jogadores do Atlético-MG comemorando gol na partida de ida das semifinais da Sul-Americana

Torcida do Vasco reage à vitória do Atlético-MG: 'Bizarro'

Neymar

Quantos jogos Neymar ainda pode disputar pelo Santos em 2026?

Spindel e Paulinho

Paulinho rechaça papel centralizador no Cruzeiro: 'Decidiremos em conjunto'

Bernard e Reinier celebram gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise: Atlético alia talento individual e força coletiva para construir grande vantagem na Sul-Americana

Ramon Rique jogador do Vasco comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Coritiba no estadio Sao Januario pelo campeonato Brasileiro A 2026.

De olho no Boca Juniors, Vasco avalia poupar titulares contra o São Paulo

Clarence Seedorf sorri em foto

Seedorf usa Real Madrid e Barcelona como exemplos para tirar Corinthians da crise

Flaco López abraçado com jogadores do Palmeiras

Palmeiras suporta pressão, vence o Fluminense e sai na frente por vaga na final da Libertadores

Time do Palmeiras comemorando

Veja os gols da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense na Libertadores

Bernard em Atlético x Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Bernard celebra vitória e vantagem do Atlético: 'Placar dos sonhos'

Domínguez em Atlético x City Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez destaca concentração e ritmo do Atlético como trunfos para a vitória

Bernard comemora gol em Atlético x Torque (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Atlético vence o City Torque com autoridade e dá passo importante rumo à final da Sul-Americana

Reinier em ação durante Atlético-MG e City Torque, pela Sul-Americana

Veja gols em Atlético-MG x City Torque: Borbas amplia