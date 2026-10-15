Aposentado do futebol profissional desde sua passagem pelo Coritiba, em 2024, Leandro Damião voltou a balançar as redes. O centroavante fez sua estreia na Série A do Campeonato Amador de Campinas com destaque, comandando a vitória do Parque Brasília por 3 a 0 sobre o Vera Cruz. O camisa 9 anotou dois gols e ainda contribuiu com uma assistência.

O movimento marca um retorno às origens para o atacante. Antes de despontar para o cenário nacional pelo Atlético de Ibirama, Damião construiu seus primeiros passos justamente em campos de várzea. Desde que se aposentou dos gramados, o artilheiro tem retomado essa rotina pelo interior paulista, com participações recentes em jogos nas cidades de Sorocaba e Jundiaí.

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Carreira de peso: Libertadores, Europa e Seleção

Damião marcou época no Internacional, onde carrega o posto de maior artilheiro do clube no século XXI, com 108 gols anotados. Pelo Colorado, faturou a Libertadores de 2010 e a Recopa Sul-Americana, além de ter retornado ao Beira-Rio em 2017 para ajudar a recolocar a equipe na primeira divisão do Brasileirão.

Além do Inter, o centroavante acumulou passagens por clubes como Santos, Cruzeiro e Flamengo, além de uma experiência no Real Betis, da Espanha. O atacante também defendeu a Seleção Brasileira entre os anos de 2011 e 2013, fazendo parte do elenco que disputou os Jogos Olímpicos de Londres.

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Fora do país, virou ídolo no Kawasaki Frontale, do Japão, clube que defendeu a partir de 2018 até retornar ao Brasil para atuar pelo Coritiba, seu último time profissional.

Companheiro ex-Flamengo e regulamento

Na sua nova equipe amadora, o Parque Brasília, Damião divide o campo com outro velho conhecido do torcedor brasileiro: Paulinho, atacante que também vestiu as camisas de Flamengo e Santos no futebol profissional.

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A primeira divisão do Campeonato de Campinas conta com 32 times na disputa. A fase inicial do torneio prevê sete rodadas, que serão distribuídas em 11 datas diferentes no calendário. A grande decisão pelo título amador está agendada para o dia 6 de dezembro.