O lateral-esquerdo Escobar, que atuou durante os 90 minutos na última partida contra o Atlético-MG, pode desfalcar a equipe do Santos para o jogo contra o Fluminense, neste domingo (18), às 16h (de Brasília). Informação foi divulgada inicialmente pelo "GE" e confirmada pelo Lance!.

O atleta não participou dos treinos com bola desta semana e, após a partida contra o Galo, se queixou de dores na coxa. O argentino já havia sentido incômodo no jogo contra o Flamengo, no dia 8 de outubro, quando foi substituído aos 23 minutos da segunda etapa.

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Exames de imagem para saber a gravidade da lesão já foram feitos nessa semana, e o atleta aguarda resultado para saber se há lesão e qual é a gravidade. O provável substituto deve ser Barreal, improvisado na lateral.

Jogadores no departamento médico aumentam

Willian Arão teve lesão confirmada na posterior da coxa direita, após exames realizados nesta quarta-feira (14), e aumenta lista de lesionados do clube.

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O técnico Cuca não contará com mais três jogadores que também estão no departamento médico do Peixe. Arthur sentiu o músculo posterior da coxa direita, no jogo contra o São Paulo, no dia 2 de outubro, e deve retornar em novembro. Gabriel Brazão passou por um processo cirúrgico no ombro esquerdo para correção de uma lesão e deve retornar só em 2027. Por fim, Vinícius Lira, lateral, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e segue fora até a próxima temporada.

Testes de Cuca e mudanças na equipe

Com Arão suspenso e lesionado, a tendência é a entrada de Luan Peres, que deve retomar a titularidade na zaga ao lado de Lucas Veríssimo.

Aproveitando a semana livre sem compromissos no meio de semana, Cuca realizou variações táticas na formação, tanto nesta quarta-feira (14) quanto na quinta-feira (15). O comandante testou Coutinho e Neymar atuando juntos: nessa formação alternativa, Álvaro Barreal entrou na vaga de Escobar pela lateral esquerda, com o meio-campo formado por Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Neymar e Coutinho, tendo a dupla ofensiva composta por Gabigol e Everton Cebolinha.

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O Santos ainda treina nesta sexta-feira (16) e sábado (17) no CT Rei Pelé. Equipe viaja para o Rio de Janeiro no sábado, após a atividade técnica.

Provável escalação

Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal (Escobar); Gustavo Henrique, Coutinho (Christian Oliva) e Neymar; Gabriel Bontempo, Everton Cebolinha e Gabigol.

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