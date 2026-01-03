Conheça Vinícius Marques, o treinador que vai comandar Santos na Copinha

Formado em Educação Física, o técnico Vinícius Marques vai estrear na Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Santos. Aos 41 anos, o profissional possui todas as licenças PRO da CBF Academy.

continua após a publicidade

Ele chegou ao clube em abril, integrando a comissão técnica de Cléber Xavier, contratado para substituir Pedro Caixinha. Após a saída de Cléber, Vinícius assumiu o comando do Sub-20, em meio a um remanejamento interno promovido pelo clube, que envolveu mudanças de função entre alguns profissionais.

— É uma responsabilidade muito grande ser treinador do Sub-20 do Santos. Trata-se de uma das maiores categorias de formação do Brasil. Minha expectativa é fazer uma bela competição e chegar entre os quatro primeiros. Esse sempre é o objetivo que construímos aqui, em qualquer torneio, seja estadual ou nacional. A partir daí, começamos a pensar em final. Antes disso, porém, sabemos que temos a fase de grupos. Não é uma chave muito forte, mas temos muita responsabilidade de fazer três bons jogos para chegarmos mais preparados ao mata-mata - afirmou o treinador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Vinícius Marques chegou ao Santos em abril de 2025. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

A preparação:

O técnico Vinícius Marques detalhou como foi a preparação da equipe e afirmou que espera um time intenso e agressivo com a bola.

— É uma responsabilidade minha em relação à gestão. Enfrentamos calor e uma intensidade muito forte, e trouxemos isso para a nossa preparação. Os nossos treinos têm bastante intensidade. Controlamos bem o volume junto à preparação física e ao fisiologista. Sempre treinamos o mais próximo possível das situações de jogo. Quando a partida exige algo intenso, estamos preparados. Às vezes não conseguimos treinar no mesmo horário do jogo, mas costumo dizer que precisamos sofrer no treino para ter facilidade no jogo; caso contrário, o jogo cobra. Eles entendem isso cada vez mais. Somos agressivos e intensos quando temos a bola. É mérito dos jogadores, que conseguem executar essa ideia que temos construído com eles - explicou.

O Santos estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo (4), diante do Real Brasília, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Luiz Augusto de Oliveira. Atual campeão paulista sub-20, o Peixe integra o Grupo 16 da Copinha e também enfrentará, na primeira fase, o União Cacoalense, de Rondônia, e o São-Carlense, de São Carlos.

continua após a publicidade

Vinícius Marques também falou sobre o desafio de montar a lista de relacionados, já que inicialmente há uma pré-lista com 40 nomes, mas apenas 30 são convocados para a competição.

— Não tenho preferência por ninguém. O campo vai dizer quem está mais preparado. Já contei algumas histórias para eles de jogadores que ficaram fora da Copinha, algo que eu mesmo já vivenciei em outro clube, e que, pouco tempo depois, foram os primeiros a chegar ao profissional. Eles podem até ficar frustrados por causa disso, mas precisam continuar treinando. O corte é uma situação normal dentro do futebol. Eles têm de treinar muito para estar entre os relacionados. Eles são a própria empresa e precisam treinar por eles, não por mim, pelos pais ou por empresário - concluiu.

O treinador também comentou sobre o fato de iniciar a temporada "do zero" no comando da equipe. Apesar disso, conquistou o Campeonato Paulista da categoria logo nos primeiros meses no clube.

— Trabalhei e estudei para ter uma oportunidade como essa. Sou formado em Educação Física, tenho 41 anos e possuo todas as licenças da CBF Academy, o que me permite trabalhar no futebol sul-americano. Sou muito grato ao Cléber Xavier, cheguei ao clube com ele. Depois, recebi o convite para assumir o Sub-20 e me senti preparado para o desafio. Encontrei um departamento com excelente estrutura e profissionais qualificados, além de total respaldo da diretoria. Apresentei minha ideia de jogo à comissão técnica. No futebol, não existe certo ou errado, mas aquilo em que se acredita. Quero que tudo seja bem feito para que estejamos mais próximos dos resultados. A expectativa é enorme para fazermos uma boa competição, e os atletas estão preparados - afirmou.