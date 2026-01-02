Bernardo Paias sonha com título na despedida da Copinha pelo Santos: 'Sonho de criança'

Um dos principais destaques da equipe Sub-20 do Santos, o meia Bernardo Paias encara a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025 como um momento decisivo da carreira. Em sua última participação no torneio, o Menino da Vila busca coroar o ciclo na base com a conquista do título e dar um passo importante rumo ao time profissional.

continua após a publicidade

— A Copinha é um torneio muito especial, ainda mais por ser a minha última. É uma competição que todo jogador da base sonha em disputar e vencer, e quero aproveitar cada jogo para ajudar o Santos a brigar pelo título. Sabemos da responsabilidade de vestir essa camisa e vamos entrar muito focados desde o primeiro jogo — afirmou o meia, de 20 anos.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Bernado foi campeão do Paulista Sub-20 com o Santos na última temporada. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

— Chegar ao profissional do Santos é um sonho que carrego desde criança. Sei que o caminho é feito de trabalho diário, dedicação e paciência, e estou me preparando para estar pronto quando a oportunidade aparecer. Meu objetivo é seguir evoluindo para ajudar o Santos, dar alegrias aos torcedores e retribuir tudo o que o clube fez por mim desde pequeno — concluiu.

continua após a publicidade

Na temporada de 2025, Bernardo somou oito gols em 21 partidas. O desempenho foi determinante para que o meia terminasse como artilheiro do Santos na campanha do título do Campeonato Paulista Sub-20, marcando um dos gols da equipe na final contra o São Paulo, que terminou empatada em 3 a 3 e foi decidida nos pênaltis.

Natural de Ribeirão Preto, Bernardo chegou ao Santos ainda criança. Após realizar testes aos 9 anos, permaneceu no clube até os 14, quando teve uma breve passagem pelo São Paulo. De volta ao Peixe, retomou a trajetória na base, passou a se destacar ao longo das categorias e ganhou espaço, sendo observado em diferentes momentos pelas comissões técnicas do time profissional.

continua após a publicidade

Agenda:

1ª rodada - Santos x Real Brasília - domingo (4) - 19h30 (de Brasília) - São Carlos

2ª rodada - União Cacoalense x Santos - quarta (7) - 19h30 (de Brasília) - São Carlos

3ª rodada - São Carlense x Santos - sábado (10) - 11h (de Brasília) - São Carlos

Confira a lista de relacionados: