Santos inicia reformas no CT da base com ajuda do pai de Neymar

O Santos deu início, na última quarta-feira (21), às obras de modernização do Centro de Treinamento das categorias de base.

O projeto foi idealizado por Léo Bastos, maior ídolo do clube no período pós-Pelé e atual coordenador das divisões de base. A iniciativa contou com a intermediação do pai de Neymar e prevê um investimento de R$ 8 milhões.

Com 1.100 m² de área construída, o novo espaço foi projetado para ser referência em inovação, sustentabilidade e excelência esportiva. A inauguração está prevista para o dia 9 de junho de 2025.

A estrutura atenderá tanto às categorias femininas quanto masculinas, com foco no desenvolvimento integral dos atletas, promovendo igualdade de condições e oportunidades, independentemente do gênero.

O Santos iniciou na última quarta-feira (21) a reforma do CT das categorias de base. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

O apoio da família de Neymar:

A ideia foi imediatamente abraçada pela família de Neymar Jr., que assumiu a missão de tornar o sonho realidade.

-O Santos é parte da nossa história, e poder retribuir com algo tão significativo é motivo de honra para nós. Este centro é mais do que concreto e tecnologia — é um investimento no futuro de centenas de jovens talentos que sonham em trilhar o mesmo caminho. Fizemos questão de liderar essa iniciativa com responsabilidade, respeito à história do clube e visão de longo prazo - disse Neymar da Silva Santos, presidente da NR Sports

Sob a gestão da NR Sports, representada por Altamiro Bezerra, o projeto ganhou corpo e conectou empresas estratégicas, como a Lightwall, que introduziu uma tecnologia inédita em construções voltadas ao esporte no país:

-É uma tecnologia revolucionária que vai ajudar no desempenho dos atletas. Estrutura moderna, alinhada com o tamanho do time do Santos - explicou Altamiro.

O presidente Marcelo Teixeira também destacou a importância da obra para o clube:

-Desde a campanha, destacamos que o investimento na base seria uma das nossas prioridades de gestão. Iniciamos hoje uma etapa fundamental, com a construção de uma estrutura completa para aperfeiçoar o trabalho de formação de jogadores que serão o futuro do clube. A história comprova que esse é o caminho correto. A estrutura anterior foi construída em nossa gestão e agora trabalhamos num grande processo de reconstrução, ampliando e modernizando um setor fundamental para o desenvolvimento do trabalho de base, tanto no masculino como no feminino - disse Teixeira.

A execução do projeto está a cargo da ModuLight, joint venture entre a Lightwall e o Grupo SteelCorp. A empresa adotou o sistema de construção modular industrializada, com 49 módulos pré-fabricados em ambiente controlado e já equipados com elétrica, hidráulica e toda a infraestrutura integrada. O método reduz prazos, custos e impactos ambientais.

Com entrega prevista para apenas 60 dias, a nova estrutura terá mais que o dobro da área anterior, passando de 500 m² para 1.100 m² — tudo sem interromper as atividades do clube.

A obra evitou a emissão de mais de 1.000 toneladas de CO2-e, equivalente ao plantio de 7.623 árvores, e gerou mais de 100 empregos diretos e indiretos. Parte desses profissionais foi formada pelo programa Lightwall Capacita, realizado em parceria com o Instituto Projeto Neymar Jr.

Para garantir agilidade e não impactar o funcionamento do CT, toda a montagem inicial foi realizada fora do clube. Os módulos foram pré-montados no Litoral Plaza Shopping, que ofereceu apoio logístico e estrutural ao longo de dois meses.

A empresa New Fitness, especializada em soluções para academias, será responsável por fornecer todos os equipamentos de musculação e preparação física do espaço.