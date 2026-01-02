Santos se posiciona sobre ausência de Morelos na reapresentação do elenco

O Santos emitiu uma nota nesta sexta-feira (2) repudiando a ausência de Alfredo Morelos na reapresentação do elenco, ocorrida no período da tarde, no CT Rei Pelé. O clube esclareceu que não recebeu nenhuma proposta pelo jogador e informou que o Departamento Jurídico foi acionado.

Morelos tem contrato com o Peixe até o fim do próximo ano e estava emprestado ao Atlético Nacional, da Colômbia, desde julho de 2024. O atleta e seu staff entendem que o clube da Baixada Santista possui uma dívida de cerca de R$ 7 milhões e, por isso, pretendem solicitar a rescisão contratual. O caso pode parar na Fifa, já que o jogador alega inadimplência salarial.

Por sua vez, o Santos afirma que tentou entrar em contato com o colombiano para resolver a situação financeira, mas não obteve retorno.

Contratado em setembro de 2023, Morelos atuou em 20 partidas pelo Peixe e marcou quatro gols pelo time santista.

Morelos não se reapresentou no Santos nesta sexta-feira (2), no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira a nota oficial:

O jogador foi devidamente comunicado, assim como os demais integrantes do elenco, quanto à data e horário estabelecidos para a reapresentação e início das atividades.

O Santos FC esclarece que não recebeu qualquer proposta formal de transferência envolvendo o atleta e que vinha mantendo diálogos com ele e seu estafe com o objetivo de discutir e buscar a solução de eventuais pendências.

O Clube entende que parte das demandas apresentadas não é pertinente, o que dificultou o avanço das tratativas.

O caso foi encaminhado ao Departamento Jurídico, que adotará as providências cabíveis.