Neymar joga hoje? Entenda o cenário do craque no Santos

A ausência de Neymar do duelo desta segunda-feira (2), contra o Bragantino, não está relacionada a uma nova lesão ou decisão técnica de Cuca. O atacante está fora por questões disciplinares. No empate em 1 a 1 com o Bahia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e, na sequência, foi expulso após um desentendimento com Rodrigo Nestor.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com isso, além da suspensão automática pelo acúmulo de cartões, Neymar recebeu uma punição de dois jogos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão. O resultado é um gancho que o impede de atuar contra Palmeiras, Bragantino e, inicialmente, Coritiba.

continua após a publicidade

O Santos entrou com recurso para tentar reduzir a punição aplicada pelo tribunal. O julgamento está previsto para quinta-feira (5). O clube, porém, não solicitou efeito suspensivo para liberar o atacante diante do Bragantino, já que ainda existe a suspensão automática a cumprir. Se a suspensão for mantida, ele só retornará aos gramados no dia 22 de novembro, contra o Grêmio.

A partida também tem peso importante na disputa por uma vaga na Libertadores de 2027. De acordo com a classificação atualizada pela CBF, o Santos ocupa a oitava colocação, com 47 pontos, enquanto o Bragantino aparece em nono lugar, com 44. Uma vitória fora de casa permitiria ao Peixe ampliar a vantagem sobre um concorrente direto na briga por uma vaga continental.

continua após a publicidade

O momento das equipes é diferente. O Bragantino chega embalado pela vitória por 3 a 0 sobre a Chapecoense. Já o Santos tenta voltar a vencer depois de empatar com Bahia e Palmeiras nas últimas duas rodadas. O time comandado por Cuca conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão.

O confronto será disputado às 20h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.