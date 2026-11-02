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Neymar joga hoje? Entenda o cenário do craque no Santos

Camisa 10 está fora após expulsão contra o Bahia e punição aplicada pelo STJD

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 12:06
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Neymar correndo em treino do Santos
Neymar está relacionado para enfrentar o Flamengo no Brasileirão (Fotos Raul Baretta Santos FC.)

A ausência de Neymar do duelo desta segunda-feira (2), contra o Bragantino, não está relacionada a uma nova lesão ou decisão técnica de Cuca. O atacante está fora por questões disciplinares. No empate em 1 a 1 com o Bahia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e, na sequência, foi expulso após um desentendimento com Rodrigo Nestor.

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Com isso, além da suspensão automática pelo acúmulo de cartões, Neymar recebeu uma punição de dois jogos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão. O resultado é um gancho que o impede de atuar contra Palmeiras, Bragantino e, inicialmente, Coritiba.

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O Santos entrou com recurso para tentar reduzir a punição aplicada pelo tribunal. O julgamento está previsto para quinta-feira (5). O clube, porém, não solicitou efeito suspensivo para liberar o atacante diante do Bragantino, já que ainda existe a suspensão automática a cumprir. Se a suspensão for mantida, ele só retornará aos gramados no dia 22 de novembro, contra o Grêmio.

A partida também tem peso importante na disputa por uma vaga na Libertadores de 2027. De acordo com a classificação atualizada pela CBF, o Santos ocupa a oitava colocação, com 47 pontos, enquanto o Bragantino aparece em nono lugar, com 44. Uma vitória fora de casa permitiria ao Peixe ampliar a vantagem sobre um concorrente direto na briga por uma vaga continental.

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O momento das equipes é diferente. O Bragantino chega embalado pela vitória por 3 a 0 sobre a Chapecoense. Já o Santos tenta voltar a vencer depois de empatar com Bahia e Palmeiras nas últimas duas rodadas. O time comandado por Cuca conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão.

O confronto será disputado às 20h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar recebeu cartão vermelho do árbitro durante partida contra o Bahia - (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)
Neymar recebeu cartão vermelho do árbitro durante partida contra o Bahia - (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

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