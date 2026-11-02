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Ex-Santos brilha no último minuto e atinge marca épica na Ásia

Matheus Oliveira chega a 19 participações diretas em gols na Coreia do Sul

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 13:13
Supervisionado porGustavo Loio,
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Matheus Oliveira e Anyang FC celebram em campo durante partida de futebol.
Matheus Oliveira celebra 19 participações diretas em gols e seis jogos de invencibilidade do Anyang (Foto: Reprodução: FC Anyang / X)

O meia brasileiro Matheus Oliveira voltou a demonstrar por que é o grande protagonista do futebol sul-coreano. Neste domingo (1º), o jogador, revelado pelo Santos, cobrou escanteio na medida nos acréscimos para Kyung-won Kwon testar para as redes, garantindo uma virada eletrizante por 2 a 1 do Anyang sobre o Bucheon, dentro de casa.

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Jogadores disputam bola em campo de futebol, um com uniforme roxo e o outro branco, torcedores ao fundo.
Matheus Oliveira celebra 19 participações diretas em gols e seis jogos de invencibilidade do Anyang (Foto: Reprodução: FC Anyang / X)

O resultado elástico em emoção consolidou uma sequência de seis partidas de invencibilidade para o time da casa, permitindo abrir folga crucial em relação à zona de rebaixamento da K League 1. Em termos individuais, o passe decisivo levou o camisa 7 a atingir 19 participações diretas em gols na temporada (12 bolas nas redes e 7 assistências), mantendo-se no pelotão que briga pela artilharia e pela liderança em passes do torneio nacional.

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— Fico muito feliz por ajudar a equipe com gols e assistências. Tenho trabalhado forte nas cobranças de falta e escanteio, pois a bola parada é um recurso vital para o meio-campista. Já marquei de falta neste ano e agora pude contribuir com uma assistência no momento decisivo. Vamos seguir trabalhando para manter essa sequência até o final — celebrou Matheus.

História dourada e liderança no Anyang

Desde sua chegada ao futebol asiático em 2024, Matheus construiu status de lenda no clube. Eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) da K League 2 em seu primeiro ano, liderou a campanha do título inédito e do acesso à primeira divisão, além de ter se consagrado como o maior artilheiro da história da instituição. O atleta chegou a atrair sondagens fortes do mercado brasileiro na última janela de transferências, mas permaneceu na Ásia para capitanear o projeto na elite.

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O Anyang volta a campo no próximo sábado (7), às 4h30 (de Brasília), diante do Gimcheon Sangmu, fora de casa, pela 35ª rodada da competição.

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