Auxiliar do Santos evita falar sobre situação de Neymar após derrota: ‘Não é comigo’
Bachi afirmou que a situação está sob responsabilidade do DM
- Matéria
- Mais Notícias
O auxiliar Matheus Bachi, do Santos, não quis comentar sobre a possível lesão do atacante Neymar. Segundo informações divulgadas pelo site 'ge' neste sábado (24), o camisa 10 sofreu um edema na coxa e não deve ser convocado para a Seleção Brasileira na lista que será divulgada nesta segunda-feira (25) pelo técnico Carlo Ancelotti.
Após a derrota do Santos por 2 a 0 para o Bahia, neste domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro, o treinador interino optou por não se pronunciar sobre a situação envolvendo o principal jogador do clube.
— A questão do Neymar é com o departamento médico, não é comigo. Qualquer coisa de departamento médico não é comigo. Falo da situação do jogo e do clube — disse Bachi.
No Santos, Neymar também não estaria à disposição para o jogo contra o Bahia, neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro, já que está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na partida contra o Vasco da Gama.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que, até o momento, não recebeu nenhum comunicado oficial do Santos sobre uma possível lesão de Neymar, que está na pré-lista do técnico italiano.
Sequência de Neymar
Neymar vinha de oito jogos consecutivos: Desportivo Ferroviária (amistoso), Flamengo, Mirassol, Internacional, Sport, Juventude, Cruzeiro e Vasco. Em todas essas partidas, o camisa 10 só foi substituído no amistoso e no confronto contra o Cruzeiro.
Pelo Santos, o atacante disputou 21 partidas em 2025, marcando sete gols e distribuindo quatro assistências.
Convocação da Seleção Brasileira
O técnico Carlo Ancelotti vai divulgar no dia 25, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista de 23 convocados da Seleção Brasileira para os dois últimos compromisso da equipe nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra o Chile, dia 4 de setembro, no Maracanã, e diante da Bolívia, dia 9, em La Paz.
O goleiro Gabriel Brazão, um dos destaques do Santos na temporada, aparece na lista de pré-convocados. Natural de Uberlândia (MG), Brazão assumiu a titularidade do clube no ano passado após a grave lesão de João Paulo e manteve a posição desde então.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias