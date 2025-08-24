menu hamburguer
Caballero lamenta derrota e quer reação do Santos: ‘Não se resolve sem trabalho’

Atacante aponta caminhos para o time melhorar e projeta próximos desafios

Caballero lamentou a derrota fora de casa (Foto: Jota Erre/AGIF)
imagem cameraCaballero lamentou a derrota fora de casa (Foto: Jota Erre/AGIF)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 24/08/2025
19:19
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Gustavo Caballero, do Santos, foi direto: para sair da má fase, só o trabalho fará a diferença. Foi assim que o paraguaio resumiu a situação do clube após a derrota do Peixe por 2 a 0 para o Bahia, neste domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro. Caballero entrou no segundo tempo da partida, tentando ajudar o time a buscar o resultado, mas não conseguiu evitar mais um revés na competição.

O Santos esbarrou na organização defensiva do adversário e acabou sofrendo mais uma derrota, refletindo algumas dificuldades que o Santos vem enfrentando na competição, especialmente na criação de jogadas e finalizações. 

O jogador, que vem sendo uma opção no setor ofensivo, avaliou a atuação coletiva e a necessidade de ajustes para as próximas partidas, em especial para o jogo contra o Fluminense, no próximo domingo (31).

— Na verdade, é uma situação desconfortável. Infelizmente nos encontramos hoje nessa situação. Não é condizente com o clube. Nada disso se resolve sem trabalho. Bom, resta a semana para pensar um pouco no que fizemos de errado e, então, pensar no que será o jogo de domingo, que temos que sair para ganhar de qualquer jeito — disse o jogador à 'TV Globo', logo após a derrota. 

A equipe retorna a São Paulo em voo fretado ainda neste domingo (24), terá folga nesta segunda-feira (25) e se reapresenta na terça-feira (26), quando deve realizar a primeira atividade sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda

Caballero viaja com a delegação do Santos para enfrentar o Sport (Foto: Divulgação)
Caballero entrou na segunda etapa contra o Bahia (Foto: Divulgação)

Como foi o jogo?

Diante dos olhares atentos de Carlo Ancelotti, o Bahia fez bonito na tarde deste domingo e bateu o Santos por 2 a 0 na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão. 

O Tricolor foi dominante do início ao fim e contou com as estrelas de Luciano Juba e Lucho Rodríguez para construir o placar que consolida o time no G-4. 

O Peixe, por outro lado, se afunda na crise e faz feio diante de Vojvoda, novo treinador da equipe, que esteve em Salvador para acompanhar o jogo.

