Caballero lamenta derrota e quer reação do Santos: ‘Não se resolve sem trabalho’
Atacante aponta caminhos para o time melhorar e projeta próximos desafios
O atacante Gustavo Caballero, do Santos, foi direto: para sair da má fase, só o trabalho fará a diferença. Foi assim que o paraguaio resumiu a situação do clube após a derrota do Peixe por 2 a 0 para o Bahia, neste domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro. Caballero entrou no segundo tempo da partida, tentando ajudar o time a buscar o resultado, mas não conseguiu evitar mais um revés na competição.
O Santos esbarrou na organização defensiva do adversário e acabou sofrendo mais uma derrota, refletindo algumas dificuldades que o Santos vem enfrentando na competição, especialmente na criação de jogadas e finalizações.
O jogador, que vem sendo uma opção no setor ofensivo, avaliou a atuação coletiva e a necessidade de ajustes para as próximas partidas, em especial para o jogo contra o Fluminense, no próximo domingo (31).
— Na verdade, é uma situação desconfortável. Infelizmente nos encontramos hoje nessa situação. Não é condizente com o clube. Nada disso se resolve sem trabalho. Bom, resta a semana para pensar um pouco no que fizemos de errado e, então, pensar no que será o jogo de domingo, que temos que sair para ganhar de qualquer jeito — disse o jogador à 'TV Globo', logo após a derrota.
A equipe retorna a São Paulo em voo fretado ainda neste domingo (24), terá folga nesta segunda-feira (25) e se reapresenta na terça-feira (26), quando deve realizar a primeira atividade sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.
Como foi o jogo?
Diante dos olhares atentos de Carlo Ancelotti, o Bahia fez bonito na tarde deste domingo e bateu o Santos por 2 a 0 na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão.
O Tricolor foi dominante do início ao fim e contou com as estrelas de Luciano Juba e Lucho Rodríguez para construir o placar que consolida o time no G-4.
O Peixe, por outro lado, se afunda na crise e faz feio diante de Vojvoda, novo treinador da equipe, que esteve em Salvador para acompanhar o jogo.
