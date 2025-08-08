O comportamento do atacante Neymar, do Santos, sempre foi motivo de conversas e discussões nos clubes por onde passou. Conhecido por seu temperamento explosivo e por não levar desaforo para casa, o jogador já se envolveu em algumas polêmicas desde o retorno ao Peixe. Matheus Bachi, filho de Tite e auxiliar técnico de Cleber Xavier na equipe santista, comentou sobre o assunto.

Em entrevista ao canal “De Olho no Peixe”, Bachi, que também foi treinador de Neymar na Seleção Brasileira, destacou a importância de manter o equilíbrio emocional do atacante durante as partidas. Segundo ele, a competitividade é uma das marcas que tornam o camisa 10 tão grande, o que exige cautela na hora de fazer cobranças ou interferências mais incisivas.

— Eu acho que uma das coisas que faz o Neymar ser tão grande é essa competitividade dele. Então, é um tema muito delicado para tu querer se envolver, querer cobrar ou dar um pitaco mais forte, porque a gente tem que conseguir fazer com que ele se equilibre, fazer com que ele consiga ter essa discussão sob controle e depois voltar para jogo. O que não pode acontecer é ele ter uma situação dessa e a cabeça dele ficar fora do jogo, que acho que, pelo nível de competitividade que a gente acompanha dele há muito tempo, quando acontece, ele vai, discute, ele tem a capacidade, o poder de voltar, concentrou, gerou o foco e tá de volta na partida. Aí, sim, se ele tiver alguma situação que ele saia da partida, tire a cabeça, aí a gente tem que ter uma conversa com ele. Mas isso é pelo amor que ele tem ao clube. Eu acho que ele, nós, os atletas, a diretoria, todo mundo quer sair dessa situação. Então, por vezes, o lado passional... tem gente que é mais passional, tem gente que é mais calmo, mais cabeça... o lado passional vai acabar falando — disse Matheus Bachi.

Recentemente, Neymar discutiu com um torcedor durante a derrota para o Internacional por 2 a 1, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. A situação gerou reações inclusive de torcedores do Santos, cobrando uma melhor postura do atleta.

— Então, a gente conseguir controlar para que isso não extrapole. Pode acontecer sem extrapolar e mantendo o foco, porque o que a gente quer é o bem maior do clube. Não fazer isso de um ponto de sentar e conversar. Conversas no campo, entender o que ele ouviu, o que ele sentiu, o que ele falou, a gente dá para dar também o nosso ponto de vista. Nada como uma cobrança, mas sim uma conversa de boa, entre pessoas que se conhecem, que têm confiança um no outro e que não vai extrapolar. Pode haver algum momento, mas não pode extrapolar o respeito tanto com o adversário quanto com a torcida, mas que ele tem muito bem essa noção do que ele faz — completou.

Matheus Bachi e atacante Neymar (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Neymar x Cruzeiro

Neymar entra pendurado para a partida contra o Cruzeiro, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Caso receba um novo cartão amarelo, o atacante desfalcará a equipe no duelo diante do Vasco, marcado para o dia 17 de julho, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada da competição.

O camisa 10 recebeu seu primeiro cartão amarelo contra o Fluminense. Na sequência, foi expulso com cartão vermelho direto no confronto com o Botafogo e, depois, advertido novamente com amarelo diante do Juventude. A expulsão não zerou a contagem de amarelos, o que mantém o jogador em condição de suspensão automática em caso de nova advertência.