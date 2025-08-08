Árbitro do Mundial de Clubes apita Cruzeiro x Santos, no Mineirão

O jogo Cruzeiro x Santos, neste domingo (10), às 18h30, no Mineirão, pela 19ª rodada, a última do turno, do Campeonato Brasileiro, terá como árbitro principal Wilton Pereira Sampaio, da Federação Goiana de Futebol. Wilton Sampaio foi um dos dois árbitros brasileiros que trabalharam no Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, em junho.

Nesta temporada, Wilton Pereira Sampaio, de 43 anos, apitou um jogo de cada uma das duas equipes que se enfrentam domingo (10), no Mineirão. Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, ele foi o árbitro da derrota do Santos para o São Paulo por 2 a 1, no Morumbis, em 20 de abril. Na partida, Wilton Sampaio mostrou 11 cartões amarelos: oito para o time da casa e três para a equipe santista.

Pela sétima rodada, Wilton Pereira Sampaio apitou a vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo por 2 a 1, no Mineirão, em 4 de maio. O árbitro marcou pênalti para a Raposa nos acréscimos, em falta sobre o meia Eduardo. Gabigol cobrou, Rossi defendeu, mas o atacante cruzeirense marcou o gol da vitória nos acréscimos.

Gabigol fez o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo, após pênalti marcado por Wilton Sampaio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nesse jogo, Wilton Sampaio mostrou seis cartões amarelos: quatro para o Cruzeiro e dois para o Flamengo. Na súmula, o árbitro chegou a esquecer de relatar o cartão para o volante Lucas Silva e teve de fazer um adendo com a correção.

Wilton Sampaio foi o árbitro principal em três jogos no Mundial de Clubes da Fifa

No Mundial de Clubes, Wilton Pereira Sampaio trabalhou em três partidas: Monterrey 1 x 1 Internazionale, em 17 de junho, e Red Bull Salzburg 0 x 0 Al-Hilal, dia 22, ambas pela fase de grupos; e a goleada do PSG sobre o Inter Miami por 4 a 0, em 29 de junho, pelas oitavas de final da competição.

Na partida de domingo (10), entre Cruzeiro x Santos, no Mineirão, Wilton Pereira Sampaio será auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO).