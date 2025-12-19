Alexandre Mattos exalta Neymar: 'Se quiser ir para a guerra, eu vou junto'

O executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, falou sobre a situação de Neymar durante participação no "Podcast Denilson Show" e destacou que a permanência do camisa 10 passa muito mais pelo lado emocional do que por questões financeiras. Segundo o dirigente, o sentimento de pertencimento, a felicidade no dia a dia e a identificação com o clube são fatores decisivos para qualquer definição do jogador.

Mattos reforçou que o Santos tem a missão de renovar com Neymar e lembrou a importância do atacante na reta final da temporada de 2025, quando ajudou o clube na luta contra o rebaixamento. Mesmo sem estar 100% fisicamente por conta de uma lesão, o camisa 10 teve papel relevante dentro e fora de campo, contribuindo com o ambiente do elenco e com o desempenho da equipe.

— Eu acho que ali nunca foi dinheiro, nunca foi projeto. É sobre estar brigando por título ou não. O Santos chegou brigando para não cair. Dinheiro não é problema, ele tem propostas impagáveis para o Santos e, ainda assim, está aqui. O que conta é felicidade, e ele está muito feliz. Então, acredito que ele vai ficar. O Santos não precisa nem comentar. O pai está feliz, a família está toda ali. Não vejo motivo para ele não ficar, a não ser que aconteça algum fato novo — disse Alexandre Mattos.

Em outro momento, o executivo reforça a identificação do atleta com o clube e o papel do ambiente de confiança construído ao seu redor.

— Ali ele está em casa. Ele sabe que tem pessoas que gostam dele, que ajudam a proteger, a blindar e que vão para a luta com ele. Eu sou assim. Se ele quiser ir para a guerra, eu vou junto. Se for para apanhar, eu apanho junto. Se ganhar um título paulista e levantar o troféu, eu vou levantar com ele. Vou ficar feliz em ver ele fazendo isso — completou.

O camisa 10 tem contrato com o Peixe até o final deste ano e mantém conversas para seguir na Vila Belmiro. O Santos deve se reunir novamente com Neymar para tratar do assunto.

