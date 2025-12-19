Alexandre Mattos exalta Neymar: 'Se quiser ir para a guerra, eu vou junto'
Executivo afirma que o desejo do jogador e o bem-estar no dia a dia serão decisivos para a continuidade do camisa 10
O executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, falou sobre a situação de Neymar durante participação no "Podcast Denilson Show" e destacou que a permanência do camisa 10 passa muito mais pelo lado emocional do que por questões financeiras. Segundo o dirigente, o sentimento de pertencimento, a felicidade no dia a dia e a identificação com o clube são fatores decisivos para qualquer definição do jogador.
Mattos reforçou que o Santos tem a missão de renovar com Neymar e lembrou a importância do atacante na reta final da temporada de 2025, quando ajudou o clube na luta contra o rebaixamento. Mesmo sem estar 100% fisicamente por conta de uma lesão, o camisa 10 teve papel relevante dentro e fora de campo, contribuindo com o ambiente do elenco e com o desempenho da equipe.
— Eu acho que ali nunca foi dinheiro, nunca foi projeto. É sobre estar brigando por título ou não. O Santos chegou brigando para não cair. Dinheiro não é problema, ele tem propostas impagáveis para o Santos e, ainda assim, está aqui. O que conta é felicidade, e ele está muito feliz. Então, acredito que ele vai ficar. O Santos não precisa nem comentar. O pai está feliz, a família está toda ali. Não vejo motivo para ele não ficar, a não ser que aconteça algum fato novo — disse Alexandre Mattos.
Em outro momento, o executivo reforça a identificação do atleta com o clube e o papel do ambiente de confiança construído ao seu redor.
— Ali ele está em casa. Ele sabe que tem pessoas que gostam dele, que ajudam a proteger, a blindar e que vão para a luta com ele. Eu sou assim. Se ele quiser ir para a guerra, eu vou junto. Se for para apanhar, eu apanho junto. Se ganhar um título paulista e levantar o troféu, eu vou levantar com ele. Vou ficar feliz em ver ele fazendo isso — completou.
O camisa 10 tem contrato com o Peixe até o final deste ano e mantém conversas para seguir na Vila Belmiro. O Santos deve se reunir novamente com Neymar para tratar do assunto.
Neymar pelo Santos em 2025:
- 28 jogos (23 titular)
- 11 gols
- 4 assistências
- 139 minutos para participar de gol
- 2.7 finalizações por jogo (1.1 no gol)
- 2.7 passes decisivos por jogo
- 1.6 dribles certos por jogo
- 2.4 bolas recuperadas por jogo
- 5.5 duelos ganhos por jogo
- 3.3 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.47
