Alexandre Mattos exalta Neymar: 'Se quiser ir para a guerra, eu vou junto'

Executivo afirma que o desejo do jogador e o bem-estar no dia a dia serão decisivos para a continuidade do camisa 10

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 19/12/2025
17:48
Atualizado há 1 minutos
O executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, falou sobre a situação de Neymar durante participação no "Podcast Denilson Show" e destacou que a permanência do camisa 10 passa muito mais pelo lado emocional do que por questões financeiras. Segundo o dirigente, o sentimento de pertencimento, a felicidade no dia a dia e a identificação com o clube são fatores decisivos para qualquer definição do jogador.

Mattos reforçou que o Santos tem a missão de renovar com Neymar e lembrou a importância do atacante na reta final da temporada de 2025, quando ajudou o clube na luta contra o rebaixamento. Mesmo sem estar 100% fisicamente por conta de uma lesão, o camisa 10 teve papel relevante dentro e fora de campo, contribuindo com o ambiente do elenco e com o desempenho da equipe.

— Eu acho que ali nunca foi dinheiro, nunca foi projeto. É sobre estar brigando por título ou não. O Santos chegou brigando para não cair. Dinheiro não é problema, ele tem propostas impagáveis para o Santos e, ainda assim, está aqui. O que conta é felicidade, e ele está muito feliz. Então, acredito que ele vai ficar. O Santos não precisa nem comentar. O pai está feliz, a família está toda ali. Não vejo motivo para ele não ficar, a não ser que aconteça algum fato novo — disse Alexandre Mattos.

Em outro momento, o executivo reforça a identificação do atleta com o clube e o papel do ambiente de confiança construído ao seu redor.

— Ali ele está em casa. Ele sabe que tem pessoas que gostam dele, que ajudam a proteger, a blindar e que vão para a luta com ele. Eu sou assim. Se ele quiser ir para a guerra, eu vou junto. Se for para apanhar, eu apanho junto. Se ganhar um título paulista e levantar o troféu, eu vou levantar com ele. Vou ficar feliz em ver ele fazendo isso — completou. 

O camisa 10 tem contrato com o Peixe até o final deste ano e mantém conversas para seguir na Vila Belmiro. O Santos deve se reunir novamente com Neymar para tratar do assunto.

Neymar marcou três gols contra o Juventude (Foto: Léo Piva/ Santos FC)
Neymar em ação pelo Santos (Foto: Léo Piva/ Santos FC)

Neymar pelo Santos em 2025:

    1.
  1. 28 jogos (23 titular)
    2. 2.
  2. 11 gols
    3. 3.
  3. 4 assistências
    4. 4.
  4. 139 minutos para participar de gol
    5. 5.
  5. 2.7 finalizações por jogo (1.1 no gol)
    6. 6.
  6. 2.7 passes decisivos por jogo
    7. 7.
  7. 1.6 dribles certos por jogo
    8. 8.
  8. 2.4 bolas recuperadas por jogo
    9. 9.
  9. 5.5 duelos ganhos por jogo
    10. 10.
  10. 3.3 faltas sofridas por jogo
    11. 11.
  11. Nota Sofascore 7.47

