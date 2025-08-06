Ingressos para Cruzeiro x Santos, domingo (10), estão esgotados

Os ingressos para o jogo do Cruzeiro contra o Santos, domingo (10), às 18h30, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do turno, estão esgotados. Na noite desta quarta-feira (6), o clube informou, nas redes sociais, que não há mais bilhete disponível para a próxima partida da equipe em casa.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os ingressos para o jogo Cruzeiro x Santos começaram a ser vendidos para o cruzeirense não sócio do programa 5 Estrelas e para a torcida do clube santista no sábado (2). A venda para os sócios do clube teve início no dia anterior, sexta-feira (1º).

De acordo com o Cruzeiro, apenas as gratuidades ainda serão distribuídas. Além disso, ingressos com compras não concluídas poderão voltar ao sistema. Os bilhetes para a torcida santista também já se esgotaram.

continua após a publicidade

A expectativa de público para o jogo de domingo (10) é de 59 mil torcedores. Será a sexta partida do Cruzeiro no Mineirão com público superior a 50 mil pessoas neste Brasileirão. Somente os jogos contra Mirassol, na primeira rodada, Bahia, na quarta, e Grêmio, na retomada da competição após a pausa para o Mundial de Clubes, não atingiram essa marca.

Veja os públicos do Cruzeiro como mandante neste Campeonato Brasileiro:

2 x 1 Mirassol, 1ª rodada, 29/3 (sábado), 18h30: 40.837 3 x 0 Bahia, 4ª rodada, 17/4 (quinta-feira), 21h30: 26.557 1 x 0 Vasco, 6ª rodada, 27/4 (domingo), 18h30: 15.398 (*) 2 x 1 Flamengo, 7ª rodada, 4/5 (domingo), 18h30: 52.792 0 x 0 Atlético-MG, 9ª rodada, 18/5 (domingo), 20h30: 61.106 2 x 1 Palmeiras, 11ª rodada, 1/6 (domingo), 19h30: 57.747 4 x 1 Grêmio, 13ª rodada, 13/7 (domingo), 20h30: 31.668 4 x 0 Juventude, 15ª rodada, 20/7 (domingo), 16h: 52.850 1 x 2 Ceará, 17ª rodada, 27/7 (domingo), 16h: 52.802

(*) jogo disputado no Parque do Sabiá, em Uberlândia.