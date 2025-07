A Torcida Jovem, maior Organizada do Santos, usou as redes sociais para criticar a postura do atacante Neymar, que discutiu com um torcedor durante a derrota para o Internacional por 2 a 1, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Outras organizadas do clube, como a Sangue Jovem Capital e o Bonde Braço Fino, também se manifestaram.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Nos textos, os torcedores reconhecem a importância histórica do camisa 11, mas não deixam de cobrar postura diante do momento delicado vivido pela equipe.

— Nos endereçamos, primeiramente, ao nosso ídolo Neymar. Ídolo, é claro. É inegável a grandeza do legado desportivo e midiático que você dá ao Santos, especialmente enquanto vivemos o pior momento de nossa história. Mas o maior coletivo de torcedores do Santos não pode, muito menos consegue, deixar passar batida uma situação humilhante para nós como foi a de ontem — disse a Torcida Jovem.

continua após a publicidade

— Você se disse ofendido por ouvir um torcedor chamando você e sua família de mercenários, sendo que todos nós, e principalmente você, sabemos que poderia estar ganhando muito mais em outro lugar. Nós, e você, sabemos que o que liga você ao Santos vai muito além de dinheiro, até porque isso não é problema para você. Nós, torcedores, clube e você, temos uma troca mútua, em uma casa desmoronada, que recebe de volta seu filho, um dos principais que ajudou a construí-la — completa.

O “Bonde Braço Fino” afirmou que Neymar não tem o direito de tratar os torcedores do clube da forma com o que aconteceu no confronto diante do Internacional.

continua após a publicidade

— Você não tem o direito de tratar o torcedor santista da forma com que vem fazendo. A discussão de ontem foi o auge do ridículo. Nosso bonde tem como objetivo proteger todos os torcedores do Santos, inclusive de jogadores se for necessário. Este clube é o motivo de nossa existência como entidade, pagamos caro nos ingressos e não vamos aceitar falta de respeito como a demonstrada ontem — afirma.

A "Sangue Jovem Capital" repudiou a postura do atacante, defendeu o direito da torcida de protestar e ressaltou que críticas fazem parte da relação entre clube, ídolos e apaixonados pelo time. Além disso, o grupo lembrou que, mesmo reconhecendo o legado de Neymar, o momento delicado do Santos exige sensibilidade e respeito com quem segue apoiando o clube em meio às dificuldades.

— A Sangue Jovem Capital, vem a público manifestar seu total repúdio à atitude do jogador Neymar Jr., que recentemente se envolveu em discussão com um torcedor santista que expressava sua opinião — cobrou.

— Entendemos e sempre defenderemos que todo torcedor tem o direito legítimo de protestar, cobrar e se posicionar de forma crítica em relação a qualquer jogador, ex-jogador ou dirigente que passe pelo Santos Futebol Clube — independentemente de sua história ou conquistas no clube — finaliza.

Neymar em ação pelo Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Neymar se pronunciou nas redes sociais

Após o episódio, o camisa 10 utilizou as redes sociais para comentar o ocorrido. Neymar afirmou ter se sentido ofendido pelos gritos da torcida, especialmente pelas acusações de “mercenário”.

— No calor da emoção, é difícil controlar os sentimentos quando você é ofendido de forma injusta… e eu jamais vou discutir com o torcedor quando ele me cobra dentro de campo, ali ele tem o direito de opinar se eu joguei mal ou não e tem total direito de vaiar!

O que ele não pode fazer é me ofender, do jeito que ele me ofendeu… (infelizmente, na hora eu só escutei ele falando, o jogo estava parado).

Falar que eu sou mercenário junto ao meu pai, falar da minha família/amigos… desculpa, mas é difícil controlar! (Mesmo sabendo que eu tenho).

Vim ao Santos para tentar ajudar o clube da melhor forma possível, dentro e fora de campo!

E no dia em que a torcida achar que eu não posso mais ajudar ou que estou prejudicando o clube de alguma forma, eu sou o primeiro a pegar as minhas coisas e sair!

Santos Futebol Clube é uma das minhas maiores paixões e, enquanto eu tiver forças, eu vou fazer o meu melhor por este clube… vou correr, lutar, gritar e até brigar, se for possível, para conseguir colocar o Santos onde merece estar.

Saudações, Nação Santista —.