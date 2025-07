Torcedor que brigou com Neymar explica motivo da confusão: ‘Não vou desistir’

Depois da derrota do Santos para o Internacional, nesta quarta-feira (23), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, Neymar brigou com um torcedor. As câmeras da transmissão flagraram o momento e a cena viralizou nas redes sociais. Alex, o homem que discute com o craque, se pronunciou oficialmente e explicou o motivo da confusão.

continua após a publicidade

O Colorado venceu o Santos por 2 a 1, com gols dos colombianos Carbonero e Rafael Borré, para o time gaúcho – Barreal descontou –, e afundou o Peixe no Z4.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Assim que acabou o jogo, Neymar e um torcedor forma vistos discutindo de forma efusiva. Na madrugada desta quinta-feira (24), o torcedor se pronunciou oficialmente e explicou o motivo da briga com o craque.

continua após a publicidade

- Estou meio chateado. Quero pedir desculpa para todos os torcedores do Santos. Hoje eu me exaltei um pouco. O time do Santos está deixando muito a desejar. Eu cobrei do Neymar, fui ríspido. Não tem como eu pedir por favor para ele. Usei palavras de baixo calão e ele também me xingou - contou Alex, torcedor que brigou com Neymar

- Não vou desistir do meu time. Queria pedir desculpa para todo elenco do Santos, mas também quero cobrar um pouco mais de vontade, de raça. Vocês ficaram 30 dias treinando. Não é possível essa inhaca toda - continuou o torcedor

continua após a publicidade

- Eu sou fã do Neymar. Brigo com minha família toda por causa do Neymar. Brigo com meus irmãos que são São Paulo, mas acho que dá para melhorar um pouquinho - completou

➡️Atitude de Neymar com torcedor do Santos choca web: ‘Decadência total’

Neymar brigou com torcedor após derrota para o Internacional (Foto: Reprodução)

Veja momento da briga e pronunciamento completo do torcedor que brigou com Neymar

Como foi o jogo

Precisando vencer para sair da zona de rebaixamento, o Santos deu o tom de como queria levar a partida logo no começo do jogo. Após uma primeira chance, ainda no primeiro minuto, com o garoto Rollheiser, o Peixe forçava os erros do Internacional com a marcação sob pressão. Como o Colorado também queria se distanciar do Z4, não deixou assim por muito tempo, engatando três chances seguidas.

Logo na primeira, aos 8, Alan Patrick achou Carbonero entrando pela esquerda. Com frieza, o colombiano possou por Escobar, tirou Brazão e meteu a bola na rede. Gol o Inter! 0 a 1. Aos 13, o 7, de novo, recebeu na frente da área, mas bateu por cima. Aos 16, o 10 cobrou falta na cabeça de Vitão, que colocou para fora. À frente no placar, o Inter resolveu deixar a bola com o Santos, que parava na boa marcação armada por Roger Machado.

Até que, a partir dos 30, o Santos começou a empilhar chances. Aos 33, Rochet abafou chute de Escobar. Sete minutos depois, defendeu cabeceada de Neymar. Aos 43, o 1 viu a bola beijar sua trave esquerda em chute de Deivid Washington. E aos 45, o 10 alvinegro bateu de fora. Aos 46, o Inter respondeu. Em contra-ataque, Carbonero acionou Wesley, que tentou de canhota, para grande defesa de Brazão.

Na volta para o segundo tempo, logo aos 30 segundo, o Inter avançou com perigo. Wesley cruzou e Borré bateu para nova defesa de Brazão. Aos 6, em contra-ataque, Alan Patrick fez o que não costuma fazer. Errou. Bateu por cima. Quatro minutos depois, o Peixe respondeu. Três vezes em dois minutos. Aos 10, Deivid Washington acertou a trave. Aos 11, o 36 girou sobre a marcação e chutou prensado. Aos 12, Neymar recebeu na área e chutou por cima.

Até que, aos 26, Alan Patrick tentou cruzar e a bola bateu na mão de Escobar. Pênalti, só confirmado após intervenção do VAR. O 10 deixou a cobrança para Rafael Borré. Depois de quase dois meses sem balançar as redes, o 19, enfim, voltou a comemorar. Gol do Inter! 0 a 2. Aos 34, quando começou a chover na Vila, o Santos tentou responder. Em bola levantada na área, Neymar cabeceou para baixo, mas Rochet ficou com ela.

A partida se encaminhava para o final quando em ataque do Santos, após um bate-rebate, a bola sobrou para Barreal chutar alto, para o fundo das redes de Rochet. Gol o Santos! 1 a 2. Aos 48, chute de Neymar bateu na trave e quicou em cima da linha. O VAR confirmou que não foi gol.