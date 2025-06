AO VIVO: acompanhe a sexta-feira (27) do Palmeiras direto dos EUA, pelo Mundial

FILADÉLFIA (EUA) - O Palmeiras encerra na manhã desta sexta-feira (27), em Greensboro, a preparação para o duelo diante do Botafogo.

O jogo será neste sábado (28), às 13h (de Brasília), na Filadélfia, no Lincoln Financial Field, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

O Verdão avançou na liderança do Grupo A, enquanto o rival terminou na segunda posição do Grupo B.

A Filadélfia será a oitava cidade onde o Palmeiras entrará em campo em jogo de campeonato mundial – as sete anteriores foram São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Tóquio (JAP), Doha (CAT), Abu Dhabi (EAU), Nova Jersey (EUA) e Miami (EUA).

Atuando nos Estados Unidos, o Palmeiras acumula três vitórias, quatro empates e uma derrota, com dez gols marcados e nove sofridos.

Elenco do Palmeiras treina na Universidade da Carolina do Norte. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Acompanhe as principais notícias do Palmeiras:

AGENDA

10h – Treino na UNC Greensboro (aberto 15 minutos para imagens)

14h30 – Saída do voo para Filadélfia

16h15 – Zona mista com três jogadores (Lincoln Financial Field)

16h30 – Coletiva do técnico Abel Ferreira (Lincoln Financial Field)

COMO FOI O TREINO DA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA (26)?

O Palmeiras treinou na manhã da última quinta-feira (26), na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro (EUA), e intensificou a preparação para o confronto com o Botafogo.

O dia teve ênfase principalmente em atividades táticas. Após um vídeo mostrado pela comissão, os jogadores realizaram um trabalho posicional orientado pelo técnico Abel Ferreira e com foco em movimentações e estratégias de jogo. Na sequência, os atletas fizeram uma disputa em campo reduzido.

ATUALIZAÇÕES DO DEPARTAMENTO MÉDICO:

Em recuperação de um edema na coxa direita, Aníbal Moreno participou de parte das atividades no gramado com o grupo na última quinta-feira (26).

O zagueiro Murilo, que teve constatada uma lesão na coxa esquerda sofrida contra o Inter Miami (EUA) permaneceu no hotel e realizou tratamento aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

O zagueiro Murilo, substituído no primeiro tempo da partida em Miami (EUA), passou por exames, teve constatada uma lesão na coxa esquerda e já iniciou tratamento.

Já o meio-campista Aníbal Moreno avançou na recuperação de um edema na coxa direita e fez trabalhos à parte no campo.

