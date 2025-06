Veiga, Mauricio, Abel… Vencedores e perdedores do Palmeiras no Mundial

GREENSBORO (EUA) - O Palmeiras garantiu seu objetivo inicial neste Mundial de Clubes: a primeira colocação no grupo e, consequentementem, a classificação às oitavas de final. Agora, a equipe duela contra o Botafogo pela permanência na competição.

Ao todo, foram dois empates e uma vitória, com cinco pontos conquistados e quatro gols marcados. A campanha teve seus pontos positivos, mas também expôs algumas falhas.

A decisão da vaga está marcada para o próximo sábado (28), às 13h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Caso avance, o Verdão aguardará o resultado de Benfica e Chelsea para conhecer seu próximo adversário.

Os vencedores do Palmeiras

Entre os vencedores, quem se destaca é Mauricio. Titular na partida de estreia diante do Porto, o meia-atacante perdeu espaço para Raphael Veiga na sequência da fase de grupos, mas foi fundamental para a equipe ao sair do banco de reservas. Ao todo, participou diretamente de metade dos gols do clube na competição e foi o responsável pelo empate contra o Inter Miami, resultado que garantiu a liderança da chave.

Flaco López é outro nome que ganhou espaço ao longo do torneio. Reserva nas primeiras partidas, o argentino venceu a disputa com Vitor Roque, contratação mais cara da história do Palmeiras, após marcar o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, e passou a figurar entre os onze iniciais.

Por fim, Aníbal Moreno fecha o trio de destaques. Fundamental na última temporada, o volante passou a ser reserva com a chegada de Emiliano Martínez e teve um desempenho instável durante o Campeonato Paulista. Desde que chegou aos Estados Unidos, no entanto, o argentino reencontrou o bom futebol, voltou ao time titular e foi decisivo até se lesionar no segundo tempo da partida contra os egípcios.

A tendência é que ele esteja à disposição da comissão técnica no próximo sábado, mas inicie o duelo com o Botafogo no banco de reservas.

Aníbal Moreno realiza trabalho físico após lesão na partida entre Palmeiras e Al Ahly, pelo Mundial de Clubes (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

+ Aníbal avança em recuperação e pode reforçar o Palmeiras contra o Botafogo

Os perdedores do Palmeiras

Entre os perdedores, dois nomes se destacam: Raphael Veiga e Abel Ferreira. Em baixa desde o término da última temporada, Veiga foi titular nas duas últimas partidas da equipe na fase de grupos, mas acabou substituído após atuações abaixo do esperado. Com a sombra de Mauricio no banco de reservas, a expectativa é que o camisa 23 perca a vaga no time para o duelo contra os cariocas.

Responsável por manter Veiga em campo, Abel Ferreira tem encontrado dificuldades para acertar as escalações. Tanto que o treinador revelou o fato em entrevista após o empate com a equipe liderada por Lionel Messi.

- Primeira parte não fui capaz de ajudar os jogadores, mas na segunda corrigimos, os que entraram ajudaram muito, a dinâmica de Mauricio, Paulinho também. Há que valorizar o que eram nossos objetivos, passar em primeiro. Jogo de uma primeira parte dura - comentou o desanimado Abel Ferreira em entrevista coletiva.

Por último, Vitor Roque. Principal contratação do futebol brasileiro na última janela de transferências, o atacante chegou ao clube por um valor pouco acima de 25 milhões de euros, além de eventuais bonificações por desempenho esportivo. Em campo, seu desempenho está longe de justificar o investimento, tanto que o Tigrinho, como é conhecido, perdeu a vaga para Flaco López.