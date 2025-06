Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 26/06/2025

O elenco do Santos aproveita o último dia de férias nesta quinta-feira (26). O time se reapresenta nesta sexta-feira pela manhã (27) para a continuidade dos trabalhos visando o Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O clube também anunciou que o Conselho Deliberativo vai se reunir na próxima segunda-feira (30). O principal assunto da mesa será a apresentação pelo Conselho Fiscal do Relatório Contábil Administrativo referente ao 1º Trimestre de 2025.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Agenda:

O elenco do Santos está de folga até a próxima sexta-feira (27).

Categorias de base:

O time Sub-16 do Santos está na República Dominicana para a disputa do MICFootball, torneio internacional que reunirá grandes equipes do mundo na categoria. A competição acontece entre os dias 25 e 28 de junho e terá como sede a estrutura de The Fields, no Cap.

continua após a publicidade

O Peixe encerra a primeira fase com dois confrontos nesta quinta-feira (26), contra CEFAM, da República Dominicana e Nexgem Union Academy, de Trinidad e Tobago.

Kauan Basile é uma das estrelas das categorias de base do Santos. Aos 13 anos, está no torneio internacional com o time do Sub-16. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Sereias da Vila:

O time feminino do Santos treina focado na partida de volta pelas quartas de final do Brasileirão A2. O time do técnico Caio Couto entra em campo no dia 5 de julho, na Vila Belmiro, às 15h, diante do Ação (MT). O clube anunciou que a entrada será gratuita.

continua após a publicidade

Memorial das Conquistas:

As visitas do museu do Santos, que fica localizado dentro da Vila Belmiro, seguem durante a semana das 10h às 17h com o tour sendo realizado a cada hora cheia. O ingresso custa R$ 30,00 a inteira.

Próximos jogos profissional masculino: