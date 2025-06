Festas, ‘peladas’ e renovação: veja como foram as férias de Neymar

O mês de junho foi marcado pela paralisação do futebol nacional mediante ao Mundial de Clubes da Fifa. Durante o período, Neymar aproveitou para realizar alguns eventos e compromissos extracampo. Confira com o Lance! o retrospecto das férias do camisa 10 do Santos.

O primeiro compromisso do atacante durante o período aconteceu na última Data Fifa, no dia 10. Na ocasião, o jogador foi host do leilão beneficente para o Instituto Neymar Jr. No mesmo dia, a Seleção Brasileira venceu o Paraguai por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Posteriormente, o camisa 10 promoveu uma festa junina, na própria mansão, na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O evento contou com um torneio de pôquer, um dos hobbies preferidos do jogador, além da presença de amigos próximos e familiares. Com a namorada Bruna Biancardi, o atacante levou a filha Mavie ao evento "Disney On Ice", no Rio de Janeiro.

Presença em "pelada" e amistoso beneficente

No período, Neymar também foi figurinha carimbada em jogos não oficiais. Além de sediar uma "pelada" com amigos, ele também participou de amistoso beneficente na Vila Belmiro. O evento aconteceu no dia 17, e contou com a presença de jogadores de férias, ex-atletas e celebridades.

Visita de Yamal

Na reta final das férias, Neymar teve a visita ilustre de Lamine Yamal, do Barcelona. Os dois passaram uma semana juntos no Brasil. Durante o período, eles registraram momentos jogando futevôlei e curtindo um show de pagode, durante uma festa na mansão do brasileiro.

Neymar e Yamal em encontro no Brasil (Foto: Reprodução)

Renovação com Santos

Para finalizar as férias, Neymar estendeu o vínculo com a equipe paulista. O vínculo, que antes se encerrava no dia 30 de junho, foi renovado na última terça-feira (24). Com o novo cenário, o atleta ficará no Peixe até 31 de dezembro.

O fim do período de paralisação do futebol brasileiro por conta do Mundial de Clubes está prestes a acabar. O torneio da Fifa se encerra no dia 13 de julho. Depois, o Santos volta a campo no dia 16, para enfrentar o Flamengo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.