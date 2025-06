Por onde anda Marcelo Passos, ex‑meia do Santos?

Marcelo Passos de Oliveira despontou no Santos no início dos anos 90, chegando a ser vice‑campeão brasileiro em 1995, com destaque em semifinais marcadas por golaços dele contra Fluminense e Botafogo . Após passagens por Goiás, Flamengo e clubes do Nordeste, encerrou breve período como jogador em 2004. O Lance! te conta por onde anda Marcelo Passos.

Depois de deixar os gramados, transitou pelo exterior como coordenador técnico nos Emirados Árabes, voltou ao Santos entre 2015 e 2018 para atuar como supervisor técnico do time sub‑23 e, em 2022, iniciou carreira de treinador profissional no Vila Rica‑PA.

Com 54 anos hoje, Marcelo mantém intensa rotina de trabalho técnico, combinando experiências como treinador e formação de jovens atletas, e segue ligado ao futebol e ao Santos, mesmo longe dos holofotes das grandes mídias.

Clubes por onde passou Marcelo Passos

Como jogador, Marcelo Passos atuou por:

Santos (1992–1997) – destaque técnico e gols decisivos no Brasileirão de 1995 Goiás e Flamengo – atuações nos anos 90, com passagem breve e modesta Remo (1999) – marcou dois gols no clássico Re-Pa pela Série B Náutico (2001) – campeão pernambucano sob comando de Muricy Ramalho Fortaleza, Sport, Avaí – passagens no futebol nordestino e catarinense Beira-Mar (Portugal) e Maccabi Nazareth (Israel) – experiências no exterior

Como técnico e supervisor:

Portuguesa Santista (2016) – primeiro trabalho como treinador profissional

Vila Rica‑PA (2022) – comando na Série B do Paraense

Santos Sub‑23 (2015–2018) – supervisor técnico na Vila Belmiro

Por onde anda Marcelo Passos

Atualmente, Marcelo Passos segue ativo no meio futebolístico e em atividades de formação:

Desde 2022, atuou como técnico no Vila Rica‑PA, clube da Série B do Paraense Entre 2015 e 2018, foi supervisor técnico do Santos Sub‑23, participando da transição da base para o profissional Em 2023, participou de eventos e entrevistas, como em podcast com ex-companheiros (ex: Jamelli) Atualmente, está sem equipe fixa, mas mantém envolvimento com o futebol de base e atua em eventos relacionados ao Santos

Perfil atual e legado

Marcelo Passos tornou-se referência na formação de jovens atletas, com passagens técnicas de destaque no Santos. Sua atuação como coordenador da base e preparação de talentos reflete sua experiência como ex‑jogador. Apesar de não estar em um cargo fixo atualmente, continua bem conhecido no meio santista e consultado em bastidores.