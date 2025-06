Alexandre Mattos exalta Neymar e indica influência para contratar: ‘Traz visibilidade’

O Santos apresentou, nesta quarta-feira (25), o novo Diretor Executivo de Futebol, Alexandre Mattos, em evento realizado na Vila Belmiro.

Durante a entrevista coletiva, Mattos exaltou o protagonismo do Peixe no cenário mundial e afirmou que sua gestão será pautada por uma abordagem humana, tendo como principal objetivo resgatar a confiança dos atletas.

Mattos exaltou a paixão de Neymar pelo clube e também sobre a exigência do mecanismo de solidariedade na transferência do Barcelona para o PSG.

- Que satisfação e honra trabalhar com o Neymar. Conheço ele, a família. Mantive contato antes da vinda para entender a permanência e vi o amor do Neymar pelo clube. Conversando com ele e com o pai. Impressionante o desejo de ajudar e contribuir, de fazer o que tanto ama no Santos. Acompanho futebol, conheço pessoas de grandes negociações. São bastidores que alguns podem saber ou não. Mas para entender a relação. Quando o Neymar vai do Barcelona para o PSG, com o pagamento da multa, há sempre a discussão do mecanismo de solidariedade. Dos 5%. Se há necessidade de pagar ou não. Quando isso chegou no Neymar, imediatamente disseram ao PSG que não há discussão. Que tinham que pagar o Santos ou não haveria negócio. Neymar na Europa há muitos anos, e entendeu isso. Mudou o patamar do PSG, tentaram fazer isso com o Ibrahimovic. Mas conseguiram com o Neymar. Ganharam a Champions depois da mudança de mentalidade com o Neymar. Mesmo com tudo que estava na cabeça, torre com o nome dele, pagamento de multa, ele teve o cuidado e a paixão de falar: 'Está tudo lindo, mas se não pagar ao Santos eu não vou' - explicou Mattos.

Neymar renovou contrato com o Santos até o fim desta temporada, com opção de extensão do vínculo até a Copa do Mundo. Alexandre Mattos comentou sobre o novo acordo e destacou a relação de amor do camisa 10 com o Peixe.

- O amor é muito forte. Sou um cara do mercado. Recebi muitas mensagens sobre a renovação. Recebi mensagens de diretores e CEOs do mundo perguntando se o Neymar ficaria. Muitos clubes gostariam de contar com o Neymar, mas ele disse com muita calma que não sairia. O amor que eu sinto nos profissionais do Santos é o que eu sinto na família Neymar, no Neymar, no pai. São cobrados por mentiras e sentem bastante, mas esse amor vai fazer o Santos resgatar o protagonismo, Vamos trabalhar muito por isso. Não é tão rápido, mas vamos tentar - afirmou o dirigente do Peixe.

Neymar renovou contrato com o Santos até o fim desta temporada. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

A influência de Neymar:

Alexandre Mattos também falou sobre o poder de influência de Neymar como atrativo para contratar jogadores e dirigentes.

-Neymar gera expectativa por tudo que representa. Quando se fala que ele não produziu tudo, ok, mas não jogava há um ano e meio. Tudo acontece meio da maneira como tem que acontecer. Normal ter lesão, precisar de ritmo. Tem que dar um tempo, se fortalecer. Dentro da questão física, mais ou menos o que iria acontecer. Talvez exigimos que ele chegasse e e jogasse muito. Não é assim, tem questão biológica. É um gênio, se dedica muito nessa parada. As pessoas só veem o que interessa, a polêmica, não todos, mas sabemos disso. Neymar priorizou ficar no Brasil para se dedicar. Conversei duas ou três vezes com ele ontem, quer essa sequência, e vai ser decisivo, o gênio que ele é, um dos maiores do mundo. No Santos, e para a nossa seleção, é muito importante. Não só pelo Santos, mas para a seleção. Ele quer muito isso. Tenho certeza absoluta que ele vai conseguir. Traz recurso financeiro, técnico e visibilidade. O representante sabendo que o Neymar está aqui, independentemente da idade, parece um garoto ao saber que o Neymar está aqui. Isso passou por mim, participar da carreira de quem vai estar nos livros de história como um dos maiores gênios do Santos e do futebol brasileiro - concluiu.

Anunciado no dia 5 de junho, Alexandre Mattos acumula experiências no América-MG (2005–2011 e 2024), Cruzeiro (2012–2014 e 2024), Palmeiras (2015–2019), Atlético-MG (2020), Athletico Paranaense (2022–2023) e Vasco (2023).