Alexandre Mattos defende início de trabalho de Cuca no Santos: 'O time melhorou'
Peixe perdeu para o Fluminense por 3 a 2, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão
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Apesar de o técnico do Santos, Cuca, não ter comandado o time na derrota por 3 a 2 para o Fluminense, por estar suspenso, ele foi tema da coletiva de imprensa concedida pelo diretor executivo Alexandre Mattos. O dirigente foi questionado sobre a avaliação do trabalho do treinador, anunciado no dia 19 de março deste ano para substituir Juan Pablo Vojvoda.
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Até aqui, Cuca soma seis partidas pelo Peixe em sua quarta passagem pelo clube, com duas vitórias. Já o argentino acumulou 10 vitórias em 34 jogos.
— O Cuca temos que colocar à parte. A responsabilidade é minha e dos atletas, temos que dividir. O Cuca acabou de chegar. Temos uma confiança enorme. Na nossa avaliação, o time melhorou muito. É outro momento. Claro que há coisas a serem corrigidas. Ele ainda não teve tempo para treinar. O time joga quarta e domingo - disse Mattos.
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Neymar:
Sobre Neymar, que voltou a se envolver em polêmicas após ter sido flagrado coçando a orelha, mas dando a impressão de que estaria tampando o ouvido para não ouvir críticas, o diretor executivo Alexandre Mattos negou falta de confiança do atleta após o desperdício de uma chance clara de gol.
— O Neymar é mentalmente forte, não acredito em falta de confiança. Ele tomou a decisão dele no momento. Podia ter chutado e talvez não fizesse o gol, e aí (a pergunta seria) por que não passou para o Rollheiser? Da mesma maneira que já deu bola para gols em outros momentos. Vem melhorando a parte física, tendo mais participação no jogo. Ele tem um mental muito forte. É questão de decisão de momento e, quando não sai o gol, se questiona. Estamos deixando de matar o jogo e acontece de sofrer o gol — disse.
Com contrato até o fim do ano com o Santos, Neymar sonha em figurar na lista de Carlo Ancelotti para a próxima Copa do Mundo. Mattos comentou sobre o desejo do clube de contar com o jogador por mais tempo.
— O contrato é até o final do ano. O Neymar e todos pensam em tirar o Santos dessa situação o mais rápido possível. Temos que separar Neymar e NR. Ele faz tudo o que pode para estar melhor dentro de campo. E a NR nos ajudou muito na questão estrutural, nos patrocínios. Tentamos fazer a coisa andar, mas depende de resultado. O Santos sempre vai querer o Neymar por tudo o que fez e faz. Na venda para o Paris Saint-Germain, ele disse que só sairia se pagassem os direitos de clube formador. E ele está tentando fazer o que mais quer dentro de campo. Juntos vamos fazer mais e melhorar — concluiu.
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