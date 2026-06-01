Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Jr após derrota para o Remo

O São Paulo perdeu para o Remo por 1 a 0, na noite deste domingo (31), em jogo válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor Paulista mandaram um recado ao técnico Dorival Jr.

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Agora, as equipes só faltam a campo após o fim da Copa do Mundo. Com o resultado, o Remo subiu para 18ª, com 18 pontos. Enquanto isso, o São Paulo caiu para oitavo lugar, com 25. O gol foi marcado por Marcelinho nos minutos finais.

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Muitos torcedores criticaram o técnico Dorival Jr após a derrota do Tricolor. Veja os comentários abaixo:

Dorival vai rebaixar o São Paulo senão parar de abraçar jogador ruim



Hoje a gente foi obrigado a ver 75 min de ferreira e André Silva

Enzo Dias já não joga bem desde a saída do Crespo e o Nicolas voando no sub20



Rui Costa e Massis estão de parabéns !



SPFC É UM CLUBE FALIDO — Amadeu Barcellos (@amadeubarcellos) June 1, 2026

Parabéns pra quem queria Dorival.... ele só serve mesmo pra ser melhor que o Roger, porque também é pessimo e teimoso — El_FaRa (@El_fara88) June 1, 2026

Parabéns pra quem trouxe Dorival

Treinador medíocre — CNN (@Junio01C) June 1, 2026

Parabéns Dorival demora mesmo mexer time e nosso frangueiro não pega nada. pic.twitter.com/tixN8js7jX — joooooossssuuuueeee (@AliciaFofuras) June 1, 2026

Como foi o jogo entre São Paulo e Remo

O jogo começou equilibrado para ambos os lados. A primeira oportunidade mais perigosa da partida surgiu aos 20 minutos, em finalização de Artur defendida por Ivan, goleiro do Remo. O lance impulsionou o Tricolor, que passou a crescer no jogo. Nos minutos finais da primeira etapa entre Remo e São Paulo, Artur arriscou mais uma, novamente defendida pelo goleiro do time paraense - sendo os dois destaques do primeiro tempo.

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O segundo tempo marcou o retorno de Marcos Antonio, que estava lesionado e não atuava há mais de um mês. Após ficar fora por 12 partidas, o volante entrou aos 16 minutos e conseguiu dar mais fluidez ao meio-campo do São Paulo contra o Remo, em um momento no qual a partida estava truncada e com dificuldades de criação para os dois lados. Nos acréscimos, o Remo abriu o placar no Mangueirão. Após cruzamento na área, a defesa do São Paulo afastou mal e a bola sobrou para Marcelinho, que finalizou cruzado. O Tricolor reclamou, mas a arbitragem validou.

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O lance capital da partida aconteceu nos acréscimos do segundo tempo. Após cruzamento na área, a defesa do São Paulo afastou mal e a bola sobrou para Marcelinho, que bateu cruzado, rasteiro, sem chances para Rafael, garantindo a vitória do Remo contra o São Paulo no Mangueirão.