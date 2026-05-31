Dorival Júnior analisa derrota do São Paulo e projeta planos para pausa na Copa

Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva após a derrota do São Paulo contra o Remo, por 1 a 0, neste domingo (31). O técnico analisou o resultado da equipe e falou sobre os planos nesta pausa para a Copa do Mundo.

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- Nós temos a ideia da manutenção, até porque só com repetição você alcança uma regularidade. Eu acho que, no período curto que nós tivemos, eu percebo a equipe ainda buscando uma melhor condição. É um fato que nós temos que entender, reconhecer e insistir. Só treinamento e trabalho vão fazer com que nós alcancemos uma melhor condição - abriu a coletiva.

Na sequência, Dorival comentou a derrota e a sequência negativa do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O técnico ressaltou que a equipe não fez uma partida desequilibrada e controlou boa parte das ações do jogo, mas reconheceu que faltou eficiência para aproveitar o volume ofensivo criado. Segundo ele, o Remo foi competente ao converter a única oportunidade clara que teve na partida.

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- Na única oportunidade que aconteceu, eles tiveram a condição do gol. Fato esse que nós não tivemos. Tivemos N situações na primeira etapa e também no retorno. Algumas tomadas de decisão não foram condizentes com aquele momento - disse Dorival em coletiva.

- Mas a equipe não jogou uma partida abaixo, não fez um jogo desequilibrado. Ao contrário, teve a maioria das ações, apenas não conseguimos confirmar aquilo que poderíamos ter feito em razão do volume que tivemos ao longo dos 90 minutos - completou.

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Dorival Júnior no comando do São Paulo no gramado do Mangueirão (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress).

Planos após a pausa da Copa do Mundo

Dorival Júnior comentou sobre os planos para a pausa para a Copa do Mundo. Segundo Dorival, o período funcionará praticamente como uma pré-temporada, importante para recuperar jogadores, melhorar a preparação física e corrigir aspectos observados nas primeiras partidas sob seu comando.

- Acho que depois de muito tempo nós vamos ter a oportunidade de fazer praticamente uma pré-temporada. Vamos reiniciar após essa parada, com os jogadores buscando recuperação e preparação, algo que será fundamental para o segundo semestre - destacou.

Como foi a derrota do São Paulo?

Remo venceu o São Paulo por 1 a 0 pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo deste domingo (31) aconteceu no Mangueirão, no Pará. O gol foi marcado por Marcelinho, nos acréscimos do segundo tempo.

Agora, as equipes só faltam a campo após o fim da Copa do Mundo. Com o resultado, o Remo ssubiu para 18ª, com 18 pontos. Enquanto isso, o São Paulo caiu para oitavo lugar, com 25.