Marcos Antonio lamenta derrota do São Paulo e pede calma durante pausa para Copa

Marcos Antonio retornou aos gramados após doze jogos neste domingo (31) e lamentou a derrota do São Paulo contra o Remo, em jogo que marcou o último compromisso das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo. Com o resultado, o Tricolor vai para a pausa na oitava colocação da tabela.

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- Vimos a partida, criamos, chegamos ao ataque e tivemos chances de fazer gol, mas infelizmente ali no final acabamos errando e sofremos o gol. Agora é lamentar. Teremos uma pausa, precisamos ter calma, trabalhar bastante e continuar o nosso trabalho, porque vínhamos vivendo um bom momento. Temos que voltar a vencer, que é o mais importante para o São Paulo - disse.

Marcos Antonio fez sua estreia com Dorival Júnior. Nos últimos jogos, o técnico tricolor tem batido bastante na tecla sobre a necessidade de recuperar a confiança do elenco. Marcos falou sobre isso. O São Paulo volta a jogar apenas no dia 22 de julho, contra o Athletico.

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- A gente vem mostrando isso nos jogos e a equipe está muito bem. Mas agora precisamos ter calma nessa pausa e trabalhar bastante, porque ele tem uma excelente forma de trabalhar e vai nos ajudar muito. Assim, podemos voltar a vencer no Brasileiro, que é muito importante para nós - completou.

Marcos Antonio retornou após lesão (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Como foi a derrota do São Paulo?

Remo venceu o São Paulo por 1 a 0 pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo deste domingo (31) aconteceu no Mangueirão, no Pará. O gol foi marcado por Marcelinho, nos acréscimos do segundo tempo.

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Agora, as equipes só faltam a campo após o fim da Copa do Mundo. Com o resultado, o Remo ssubiu para 18ª, com 18 pontos. Enquanto isso, o São Paulo caiu para oitavo lugar, com 25.