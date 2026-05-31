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Veja o gol de Remo x São Paulo: Marcelinho decide o duelo

Duelo foi válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
22:34
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Marcelinho decidiu Remo x São Paulo (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)
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Remo e São Paulo se enfrentaram, na noite deste domingo (31), em jogo válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Marcelinho nos minutos finais. Veja a jogada abaixo:

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Como foi Remo x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

O jogo começou equilibrado para ambos os lados. A primeira oportunidade mais perigosa da partida surgiu aos 20 minutos, em finalização de Artur defendida por Ivan, goleiro do Remo. O lance impulsionou o Tricolor, que passou a crescer no jogo. Nos minutos finais da primeira etapa entre Remo e São Paulo, Artur arriscou mais uma, novamente defendida pelo goleiro do time paraense - sendo os dois destaques do primeiro tempo.

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O segundo tempo marcou o retorno de Marcos Antonio, que estava lesionado e não atuava há mais de um mês. Após ficar fora por 12 partidas, o volante entrou aos 16 minutos e conseguiu dar mais fluidez ao meio-campo do São Paulo contra o Remo, em um momento no qual a partida estava truncada e com dificuldades de criação para os dois lados. Nos acréscimos, o Remo abriu o placar no Mangueirão. Após cruzamento na área, a defesa do São Paulo afastou mal e a bola sobrou para Marcelinho, que finalizou cruzado. O Tricolor reclamou, mas a arbitragem validou.

O lance capital da partida aconteceu nos acréscimos do segundo tempo. Após cruzamento na área, a defesa do São Paulo afastou mal e a bola sobrou para Marcelinho, que bateu cruzado, rasteiro, sem chances para Rafael, garantindo a vitória do Remo contra o São Paulo no Mangueirão.

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Mangueirão recebe Remo x São Paulo (Foto: Vitor Silva/CBF)
Mangueirão recebeu Remo x São Paulo (Foto: Vitor Silva/CBF)

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