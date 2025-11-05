Narrador da Globo critica arbitragem de Edina Alves em Bragantino x Corinthians

Em partida movimentada, o Bragantino derrotou o Corinthians e se aproximou da parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Durante a transmissão, o narrador Paulo Andrade descreveu como "muita confusa" a atuação da árbitra Edina Alves no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, pela 32ª rodada.

Segundo o jornalista, faltou firmeza na tomada de decisão de Edina Alves durante a partida entre Bragantino e Corinthians. Na visão de Paulo Andrade, a arbitragem foi confusa e insegura durante os 90 minutos.

- O que a Edina Alves apresenta falta de firmeza hoje aqui não é pouca coisa não. Muito confusa a arbitragem dela. Bastante confusa. É lance de área. Está insegura a Edina - disse Paulo Andrade.

Com um gol nos acréscimos de Isidro Pitta, o Bragantino voltou a vencer no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (5). Já o Corinthians, voltou a perder após três partidas e segue estacionado na 10ª colocação, com 42 pontos somados.

Como foi Bragantino x Corinthians?

Texto por: Rafaela Cardoso

O duelo começou em Bragança Paulista com o Corinthians mais intenso e disposto a emendar sua quarta vitória seguida no Campeonato brasileiro, e foi justamente o time da capital quem chegou com perigo pela primeira vez, com Yuri Alberto, que após jogada pelo meio, o camisa 9 finalizou rasteiro e obrigou o goleiro Cleiton a defender.

continua após a publicidade

Enquanto os donos da casa tentavam encaixar uma boa jogada para assustir o goleiro do Corinthians, quem novamente chegou com perigo foi justamente o time alvinegro, dessa vez, com Breno Bidon, que chutou bonito e acertou a trave, aos 16 minutos.

Aos 27, Angileri, que entrou no lugar de Raniele, desviou a bola e Sasha pegou o rebote. O atacante deu um toque para trás e Alix Vinícius apareceu livre para finalizar, mas mandou longe. Depois, aos 39, novamente chegou o Massa Bruta em busca de tirar o marcador do zero. Jhon Jhon dominou na entrada da área, driblou e chutou forte, mas viu a bola explodir em Gustavo Henrique. No rebote, Gabriel finalizou de fora da área, para fora.

Os minutos finais eram todos do Bragantino, que encurralava o Corinthians na área, até que nos acréscimos a arbitragem pegou uma falta na área cometida por Angileri em cima de Alix Vinicius. Após checagem no VAR, o pênalti foi marcado, e Eduardo Sasha converteu para deixar o Massa Bruta em vantagem no placar.

Na etapa complementar, o Corinthians começou com a tentativa de igualar o placar. Aos 7, após erro na saída do Bragantino, Angileri avançou pela esquerda e cruzou na medida para Memphis, mas Lucas Barbosa foi mais rápido para afastar.

Aos 14, o que já estava difícil para o Corinthians, piorou. José Martínez foi novamente advertido, agora, por discussão dentro da área e acabou expulso. Apesar da baixa, o Timão chegou ao empate aos 21, com Yuri Alberto. Memphis avançou pela esquerda e soltou a bomba para o gol de Cleiton, que defendeu, mas deu rebote. O camisa 9, então, encheu o pé para empatar a partida.

Quado o confronto se encaminhava para o final, Felipe Longo trabalhou para impedir a derrota corintiana. Jhon Jhon deixou com Gustavinho pelo meio, que arrematou forte e obrigou o goleiro a se esticar todo e fechar o gol. Aos 42, novamente Gustavinho levou perigo. Juninho Capixaba fez o corta luz para o colega, livre, finalizar, mas perdeu a boa oportunidade.

De tanto insistir, aos 46, o Bragantino garantiu os três pontos. Jhon Jhon recebeu sozinho na entrada da área, dominou, girou o corpo, e levantou a bola na cabeça de Isidro Pitta. O paraguaio apareceu nas costas de Angileri para cabecear no chão e dar números finais ao jogo. Aos 50, Charles ainda foi expulso e, mais uma vez, polêmicas relacionadas à arbitragem.