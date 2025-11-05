PC Oliveira vê erro grave de Edina Alves em RB Bragantino x Corinthians

O confronto entre Bragantino e Corinthians, desta quarta-feira (5), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por polêmica de arbitragem. Durante a partida, o especialista Paulo César de Oliveira apontou um erro grave da árbitra Edina Alves.

A polêmica aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava 14 minutos, quando a árbitra expulsou José Martínez após um desentendimento entre ele e Gustavo Marques. Para acabar com o conflito, Edina separou os dois jogadores e os puniu com cartão amarelo.

Acontece, que o jogador do Corinthians já tinha recebido uma advertência, e assim, recebeu o vermelho. Na transmissão da partida, pelo Premiere, o narrador Paulo Andrade relatou a opinião de Paulo César de Oliveira, que não concordou com a decisão da árbitra.

- O Paulo César de Oliveira diz que não era para expulsão. Exatamente sobre esse lance capital, além da postura da Edina no jogo de hoje, para o PC, não era lance para expulsão aqueles contatos na área com Gustavo Marques e Martínez. Não era para cartão amarelo - disse Paulo Andrade.

Como foi Bragantino x Corinthians?

Texto por: Rafaela Cardoso

O duelo começou em Bragança Paulista com o Corinthians mais intenso e disposto a emendar sua quarta vitória seguida no Campeonato brasileiro, e foi justamente o time da capital quem chegou com perigo pela primeira vez, com Yuri Alberto, que após jogada pelo meio, o camisa 9 finalizou rasteiro e obrigou o goleiro Cleiton a defender.

Enquanto os donos da casa tentavam encaixar uma boa jogada para assustir o goleiro do Corinthians, quem novamente chegou com perigo foi justamente o time alvinegro, dessa vez, com Breno Bidon, que chutou bonito e acertou a trave, aos 16 minutos.

Aos 27, Angileri, que entrou no lugar de Raniele, desviou a bola e Sasha pegou o rebote. O atacante deu um toque para trás e Alix Vinícius apareceu livre para finalizar, mas mandou longe. Depois, aos 39, novamente chegou o Massa Bruta em busca de tirar o marcador do zero. Jhon Jhon dominou na entrada da área, driblou e chutou forte, mas viu a bola explodir em Gustavo Henrique. No rebote, Gabriel finalizou de fora da área, para fora.

Os minutos finais eram todos do Bragantino, que encurralava o Corinthians na área, até que nos acréscimos a arbitragem pegou uma falta na área cometida por Angileri em cima de Alix Vinicius. Após checagem no VAR, o pênalti foi marcado, e Eduardo Sasha converteu para deixar o Massa Bruta em vantagem no placar.

Na etapa complementar, o Corinthians começou com a tentativa de igualar o placar. Aos 7, após erro na saída do Bragantino, Angileri avançou pela esquerda e cruzou na medida para Memphis, mas Lucas Barbosa foi mais rápido para afastar.

Aos 14, o que já estava difícil para o Corinthians, piorou. José Martínez foi novamente advertido, agora, por discussão dentro da área e acabou expulso. Apesar da baixa, o Timão chegou ao empate aos 21, com Yuri Alberto. Memphis avançou pela esquerda e soltou a bomba para o gol de Cleiton, que defendeu, mas deu rebote. O camisa 9, então, encheu o pé para empatar a partida.

Quado o confronto se encaminhava para o final, Felipe Longo trabalhou para impedir a derrota corintiana. Jhon Jhon deixou com Gustavinho pelo meio, que arrematou forte e obrigou o goleiro a se esticar todo e fechar o gol. Aos 42, novamente Gustavinho levou perigo. Juninho Capixaba fez o corta luz para o colega, livre, finalizar, mas perdeu a boa oportunidade.

De tanto insistir, aos 46, o Bragantino garantiu os três pontos. Jhon Jhon recebeu sozinho na entrada da área, dominou, girou o corpo, e levantou a bola na cabeça de Isidro Pitta. O paraguaio apareceu nas costas de Angileri para cabecear no chão e dar números finais ao jogo. Aos 50, Charles ainda foi expulso e, mais uma vez, polêmicas relacionadas à arbitragem.