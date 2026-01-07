Com direito a goleada, quinto dia da Kings World Cup é dominado por sul-americanos
Competição acontece na Trident Arena, em São Paulo
A Trident Arena, em Garulhos (SP), voltou a receber mais uma rodada da fase de grupos da Kings World Cup, a Copa do Mundo de Kings League. Nesta quarta-feira (7), a Argentina e o Chile superaram o Japão e o Marrocos, respectivamente.
A noite de ação começou com uma dura goleada do Chile sobre o Marrocos. Com cinco gols em jogo e mais um com a carta de shootout, a partida terminou em 6 a 1 para os chilenos, que se destaca na liderança do Grupo A.
Já pelo Grupo B, o duelo entre Argentina e Japão teve um placar mais enxuto, mas ainda imponente. A partida ficou em 3 a 1 para os sul-americanos. Ademais, o duelo ficou marcado pelo pênalti errado do presidente japonês e pelo gol da vitória "coast-to-coast" (de uma ponta a outra" dos argentinos.
Quando o Brasil volta à ação na Kings World Cup?
A Seleção Brasileira, que busca o bicampeonato, estreou com derrota na competição. No último sábado (3), perdeu por 7 a 3 para a Espanha. A equipe volta à ação nesta quinta-feira (8). Confira a agenda completa!
Fase de Grupos
- 08/01 - Catar x Brasil - 19h
- 10/01 - Peru x Brasil - horário a definir
Repescagem (Last chance)
- Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos
Quartas de final
- Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
- Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
Semifinais
- Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
