menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Com direito a goleada, quinto dia da Kings World Cup é dominado por sul-americanos

Competição acontece na Trident Arena, em São Paulo

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 07/01/2026
22:27
Chile derrotou Marrocos na Copa do Mundo da Kings League (Foto: Reprodução/X)
imagem cameraChile derrotou Marrocos na Copa do Mundo da Kings League (Foto: Reprodução/X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Trident Arena, em Garulhos (SP), voltou a receber mais uma rodada da fase de grupos da Kings World Cup, a Copa do Mundo de Kings League. Nesta quarta-feira (7), a Argentina e o Chile superaram o Japão e o Marrocos, respectivamente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A noite de ação começou com uma dura goleada do Chile sobre o Marrocos. Com cinco gols em jogo e mais um com a carta de shootout, a partida terminou em 6 a 1 para os chilenos, que se destaca na liderança do Grupo A.

Já pelo Grupo B, o duelo entre Argentina e Japão teve um placar mais enxuto, mas ainda imponente. A partida ficou em 3 a 1 para os sul-americanos. Ademais, o duelo ficou marcado pelo pênalti errado do presidente japonês e pelo gol da vitória "coast-to-coast" (de uma ponta a outra" dos argentinos.

continua após a publicidade

➡️ Kaká baterá pênalti em jogo do Brasil na Kings World Cup

Quando o Brasil volta à ação na Kings World Cup?

A Seleção Brasileira, que busca o bicampeonato, estreou com derrota na competição. No último sábado (3), perdeu por 7 a 3 para a Espanha. A equipe volta à ação nesta quinta-feira (8). Confira a agenda completa!

Fase de Grupos

  • 08/01 - Catar x Brasil - 19h
  • 10/01 - Peru x Brasil - horário a definir

Repescagem (Last chance)

  • Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

  • Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
  • Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

  • Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
Seleção brasileira antes da estreia na Kings World Cup
Seleção brasileira antes da estreia na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

➡️ Dedo admite que Brasil sentiu pressão na estreia da Kings World Cup

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias