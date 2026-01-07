A Trident Arena, em Garulhos (SP), voltou a receber mais uma rodada da fase de grupos da Kings World Cup, a Copa do Mundo de Kings League. Nesta quarta-feira (7), a Argentina e o Chile superaram o Japão e o Marrocos, respectivamente.

A noite de ação começou com uma dura goleada do Chile sobre o Marrocos. Com cinco gols em jogo e mais um com a carta de shootout, a partida terminou em 6 a 1 para os chilenos, que se destaca na liderança do Grupo A.

Já pelo Grupo B, o duelo entre Argentina e Japão teve um placar mais enxuto, mas ainda imponente. A partida ficou em 3 a 1 para os sul-americanos. Ademais, o duelo ficou marcado pelo pênalti errado do presidente japonês e pelo gol da vitória "coast-to-coast" (de uma ponta a outra" dos argentinos.

Quando o Brasil volta à ação na Kings World Cup?

A Seleção Brasileira, que busca o bicampeonato, estreou com derrota na competição. No último sábado (3), perdeu por 7 a 3 para a Espanha. A equipe volta à ação nesta quinta-feira (8). Confira a agenda completa!

Fase de Grupos

08/01 - Catar x Brasil - 19h

10/01 - Peru x Brasil - horário a definir

Repescagem (Last chance)

Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

