Bragantino x Corinthians: ex-árbitro dá veredito sobre decisão de Edina Alves

Durante a transmissão da partida entre Bragantino x Corinthians, o especialista em arbitragem Paulo César Oliveira comentou sobre o pênalti marcado a favor do Massa Bruta, no final da primeira etapa. Na visão do comentarista, a árbitra Edna Alves acertou ao assinalar a penalidade, após um encontrão do zagueiro Angileri no atacante Alex Vinícius.

Na reta final da primeira etapa, o zagueiro argentino acabou acertando um tranco nas costas do atacante adversário e após ser acionada pelo VAR, Edna Alves assinalou a cobrança de pênalti para o Bragantino. Na batida, Eduardo Sasha abriu o placar para o Massa Bruta.

Segundo o especialista em arbitragem, Angileri foi imprudente na jogada. Na visão de Paulo César de Oliveira, o pênalti foi bem marcado após um choque nas costas do atacante Alex Vinícius, do Bragantino.

- Para Paulo César de Oliveira, nosso consultor especialista de arbitragem, a palavra é: imprudência. Choque nas costas, pênalti bem marcado - disse Paulo Andrade.

Com o resultado parcial, o Bragantino vai ganhando duas posições e assume a 12ª posição, com 39 pontos somados. Por outro lado, o Corinthians segue estacionado na 10ª colocação, com três pontos a mais.

