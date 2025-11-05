Edina Alves vira assunto após polêmica em Bragantino x Corinthians

A árbitra Edina Alves virou assunto nas redes sociais após marcar uma penalidade polêmica no confronto entre Bragantino e Corinthians. As duas equipes se enfrentam, nesta quarta-feira (5), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, pela 32ª rodada do Brasileirão.

A polêmica aconteceu durante a reta final da primeira etapa. O cronômetro maracava 44 minutos, quando Alix Vinícius teve uma disputa aérea dentro da área com Agileri. Em campo, Edina não marcou nenhuma irregularidade no embate entre os jogadores.

Contudo, o VAR entrou em ação e solicitou uma revisão da árbitra à beira do campo. Após rever o lance, Edina voltou atrás e marcou a penalidade. Nas redes sociais, a decisão dividiu opiniões: alguns torcedores concordaram com a decisão e outros não. Veja a repercussão abaixo: