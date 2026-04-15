Na zona de rebaixamento, Tottenham prepara 'barca' com campeão de Copa do Mundo e titulares

Após o fechamento da 32ª rodada da Premier League, o Tottenham se viu em uma situação que não experimentava há 18 anos: a zona de rebaixamento. O 18º lugar na tabela, com apenas 30 pontos, acionou o modo de crise total nos bastidores, e uma "barca" já está sendo preparada para o fim da temporada.

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Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Nottingham Forest, na Premier League (Foto: Carlos Jasso/AFP)

De acordo com informações da rádio britânica Talksport, a diretoria dos Spurs estuda uma reformulação profunda no elenco. O objetivo é oxigenar o grupo e buscar recursos financeiros diante do risco real de queda para a Championship.

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A maior surpresa da lista de possíveis saídas é o zagueiro Cristian Romero. Capitão e um dos líderes do grupo, o argentino campeão do mundo em 2022 é alvo de interesse do Atlético de Madrid. Com o time em crise técnica, a permanência de um ativo tão valioso se torna difícil, e sua venda poderia injetar fôlego nos cofres do clube.

Cristian Romero em ação pelo Tottenham (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

Mas Romero não está sozinho. Outros nomes de peso do time titular também estão sendo avaliados como negociáveis: Guglielmo Vicario, Destiny Udogie, Yves Bissouma e João Palhinha.

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O Tottenham não frequentava a zona da degola desde 2008. Atualmente, a equipe está a dois pontos do West Ham, o primeiro time fora do Z-3. A pressão sobre a diretoria e a comissão técnica é imensa e a reformulação é vista como a única saída para um clube que parece ter perdido o rumo competitivo.