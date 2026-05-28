Nota do Santos sobre lesão de Neymar expõe departamento médico do clube

Os bastidores do Santos ficaram agitados na manhã desta quinta-feira (28) com a divulgação da nota oficial do clube sobre a lesão de Neymar.

Esta foi a quinta lesão do jogador desde o anúncio de seu retorno ao time do coração, em 31 de janeiro do ano passado. No dia 17 de maio, o camisa 10 vivia a expectativa de fazer uma boa partida na véspera da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

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No entanto, o Peixe perdeu por 3 a 0 para o Coritiba, na Neo Química Arena, estádio escolhido pelo clube para mandar a partida pelo Campeonato Brasileiro, em duelo realizado às 11h (de Brasília), diante de 45 mil pessoas. O ídolo santista foi substituído no fim do jogo e, segundo o clube, de forma equivocada pelo quarto árbitro da partida.

Apesar disso, o jogador confessou que também havia sentido dores na panturrilha direita, mas que, com a reclamação de dores por parte do lateral Escobar, decidiu permanecer em campo. Na coletiva de imprensa após a partida, o técnico Cuca afirmou que Neymar havia sofrido apenas uma pancada no local e que não deveria atuar no próximo jogo do Santos para se preservar para a Seleção Brasileira.

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Naquele mesmo dia, o clube se limitou a informar que o jogador havia sido substituído apenas por um erro da arbitragem, e não por ter sentido algo na panturrilha. Dias depois, o Dr. Rodrigo Zogaib, coordenador do Núcleo de Saúde do Santos, afirmou em entrevista ao ge que Neymar se apresentaria em condições à Seleção Brasileira e que precisaria de um período de recuperação entre cinco e dez dias de tratamento. Após a partida, a CBF solicitou ao clube um exame de imagem para se certificar de que ele poderia ser convocado na tarde do dia 18 de maio.

Depois de ter o nome oficialmente divulgado na lista, Neymar ficou fora das partidas do Peixe diante do Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão, além dos duelos contra San Lorenzo, da Argentina, e Deportivo Cuenca, do Equador, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. Em ambas as partidas, acompanhou o time de seu camarote no estádio.

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No entanto, na manhã desta quinta-feira (28), em contato com jornalistas na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, Rodrigo Lasmar confirmou que Neymar sofreu um estiramento de grau 2 na panturrilha direita. O chefe do departamento médico da CBF ainda afirmou que o prazo de recuperação varia entre duas e três semanas. Portanto, Neymar deve ficar fora dos amistosos contra Panamá e Egito, além da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, diante do Marrocos, no dia 13 de junho.

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Neymar foi convocado para a quarta Copa do Mundo da carreira. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

As lesões de Neymar no Santos:

Neymar sofreu a primeira lesão após o retorno ao Santos durante o Campeonato Paulista, no dia 2 de março de 2025, após o time se classificar para as semifinais do estadual. Na ocasião, o Peixe venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 em uma das melhores atuações do elenco na temporada. Neymar permaneceu em campo por 76 minutos e deixou a partida após sentir um desconforto na coxa.

Depois da eliminação santista no estadual, na derrota para o Corinthians na semifinal, Neymar também foi cortado da lista de convocados da Seleção Brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Na época, a Amarelinha era comandada por Dorival Jr.

O retorno aconteceu apenas no dia 12 de abril, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã.

Poucos dias depois, sofreu a segunda lesão, em 17 de abril, quando o Peixe venceu o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Brasileirão. Na ocasião, o time foi comandado por César Sampaio, já que Pedro Caixinha havia sido demitido recentemente.

O camisa 10 sentiu a coxa esquerda aos 30 minutos do primeiro tempo, foi substituído por Rollheiser e só voltou a atuar no dia 22 de maio, no duelo contra o CRB, pela Copa do Brasil. O Peixe acabou eliminado precocemente da competição nos pênaltis, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.

A terceira lesão de Neymar no ano passado ocorreu durante um treino, no dia 18 de setembro. Ele foi diagnosticado com uma contusão de grau 2 no reto femoral da coxa direita após a realização de exames de imagem. O retorno aconteceu 48 dias depois, em 1º de novembro, no empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

A última lesão do ano passado foi sofrida no duelo contra o Mirassol, no dia 19 de novembro, quando lesionou o menisco do joelho esquerdo. O jogador adiou o processo de artroscopia, realizado pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, apenas no dia 22 de dezembro, em Nova Lima, Minas Gerais.

Neste período, afirmou que viveu o momento mais difícil da carreira e que chegou a pensar em desistir. Mesmo assim, atuou no sacrifício, utilizando uma proteção no joelho, nas partidas restantes para tentar salvar o Santos do rebaixamento no Brasileirão. Por ter atuado no limite físico, Neymar demorou dez jogos para estrear em 2026.

➡️ Cúpula da CBF já tinha informação de que lesão de Neymar era de grau dois

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