Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (15/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Nesta quarta-feira (15), a agenda do futebol é marcada pelos jogos de volta das quartas de final da Champions League, com os grandes confrontos Bayern de Munique x Real Madrid e Arsenal x Sporting. O dia também conta com a estreia de times brasileiros nas competições sul-americanas: Cruzeiro, Corinthians e Fluminense jogam pela Copa Libertadores, enquanto Racing, Botafogo e River Plate entram em campo pela Copa Sul-Americana, além de jogos da AFC Champions League Two, Campeonato Saudita e Concacaf Champions League.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 15 de abril de 2026):
AFC Champions League Two (Semifinal)
9h15 – Bangkok United x Gamba Osaka – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Saudita
15h – Al Nassr x Al Ettifaq – Canal GOAT, BandSports, Bandplay e Band.com.br
Champions League (Quartas de Final - Volta)
16h – Bayern de Munique x Real Madrid – HBO Max
16h – Arsenal x Sporting – TNT e HBO Max
Copa Libertadores
19h – Cruzeiro x Universidad Católica – ESPN e Disney+
19h – Libertad x Rosario Central – Paramount+
21h30 – Corinthians x Santa Fe – Globo, ge tv (Globoplay) e Paramount+
21h30 – Fluminense x Independiente Rivadavia – Globo, ge tv (Globoplay), ESPN e Disney+
23h – Independiente del Valle x Universidad Central – ESPN 4 e Disney+
Copa Sul-Americana
19h – Racing x Botafogo – Paramount+
19h – Caracas x Independiente Petrolero – ESPN 4 e Disney+
21h – Olimpia x Barracas Central – ESPN 4 e Disney+
21h30 – River Plate x Cienciano – Paramount+
23h – América de Cali x Alianza Atlético – Paramount+
23h – Millonarios x Boston River – ESPN 2 e Disney+
Concacaf Champions League (Quartas de Final)
22h – LA Galaxy x Toluca – Disney+
0h30* – Seattle Sounders x Tigres-MEX – Disney+
**Jogo na madrugada de quinta-feira (16)*
