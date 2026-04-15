Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (15/04/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/04/2026
06:00
Vini Jr em Real Madrid x Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
Nesta quarta-feira (15), a agenda do futebol é marcada pelos jogos de volta das quartas de final da Champions League, com os grandes confrontos Bayern de Munique x Real Madrid e Arsenal x Sporting. O dia também conta com a estreia de times brasileiros nas competições sul-americanas: Cruzeiro, Corinthians e Fluminense jogam pela Copa Libertadores, enquanto Racing, Botafogo e River Plate entram em campo pela Copa Sul-Americana, além de jogos da AFC Champions League Two, Campeonato Saudita e Concacaf Champions League.

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 15 de abril de 2026):

AFC Champions League Two (Semifinal)

9h15 – Bangkok United x Gamba Osaka – ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Saudita

15h – Al Nassr x Al Ettifaq – Canal GOAT, BandSports, Bandplay e Band.com.br

Champions League (Quartas de Final - Volta)

16h – Bayern de Munique x Real Madrid – HBO Max
16h – Arsenal x Sporting – TNT e HBO Max

➡️ Clique para assistir na HBO Max

Copa Libertadores

19h – Cruzeiro x Universidad Católica – ESPN e Disney+
19h – Libertad x Rosario Central – Paramount+
21h30 – Corinthians x Santa Fe – Globo, ge tv (Globoplay) e Paramount+
21h30 – Fluminense x Independiente Rivadavia – Globo, ge tv (Globoplay), ESPN e Disney+
23h – Independiente del Valle x Universidad Central – ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir na Paramount+

Copa Sul-Americana

19h – Racing x Botafogo – Paramount+
19h – Caracas x Independiente Petrolero – ESPN 4 e Disney+
21h – Olimpia x Barracas Central – ESPN 4 e Disney+
21h30 – River Plate x Cienciano – Paramount+
23h – América de Cali x Alianza Atlético – Paramount+
23h – Millonarios x Boston River – ESPN 2 e Disney+

Concacaf Champions League (Quartas de Final)

22h – LA Galaxy x Toluca – Disney+
0h30* – Seattle Sounders x Tigres-MEX – Disney+
**Jogo na madrugada de quinta-feira (16)*

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

