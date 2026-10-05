O Cruzeiro oficializou, nesta segunda-feira (5), a contratação de Paulinho para o departamento de futebol do clube. Com passagens em campo por Corinthians, Barcelona e Seleção Brasileira, o ex-volante passa a integrar a diretoria do Cabuloso após atuar como coordenador técnico e executivo no Mirassol.

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A chegada de Paulinho não terá custos para o Cruzeiro, já que o profissional acertou a rescisão com o Mirassol de forma amigável. Em quase dois anos completos no time paulista, o dirigente fez parte da campanha histórica no Campeonato Brasileiro do ano passado, que classificou a equipe para a Libertadores.

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A Raposa iniciou as conversas pela contratação de Paulinho em setembro, com o intuito de ter um ex-jogador com experiência na função para compor o espaço entre os demais dirigentes. A ideia é que ele estabeleça um elo entre elenco e direção, mas também participe do planejamento para 2027.

Atualmente, a direção do Cruzeiro é formada por Pedro Junio (vice-presidente), Bruno Spindel (diretor de futebol), Joaquim Pinto (diretor esportivo) e Rodrigo Ramos (gerente executivo), além do presidente Pedro Lourenço, o Pedrinho.

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Conheça a carreira de Paulinho como gestor

Paulinho atuou como coordenador técnico e executivo do Mirassol (Foto: JP Pinheiro – Agência Mirassol)

Paulinho se aposentou dos gramados em 2024, aos 38 anos, sendo anunciado como coordenador técnico do Mirassol no final do mesmo ano. Em junho de 2025, foi promovido a diretor executivo de futebol do clube do interior paulista. O ex-volante também chegou a ser cotado para assumir um cargo na comissão de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira.

Dois anos antes de "pendurar as chuteiras", Paulinho já se preparava para o pós-carreira. O ex-meio-campista decidiu investir na formação fora das quatro linhas enquanto se recuperava de uma grave lesão sofrida no Corinthians, em 2022. Assim, realizou um curso de Liderança e Gestão de Futebol, da Federação Paulista (FPF).

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Em seguida, Paulinho participou de um evento imersivo de 10 dias em Madri, na Espanha, em um programa da La Liga em parceria com a FPF. Mais recentemente, o gestor se formou no Programa Executivo de Jogadores da Fifa, projeto que capacita atletas e treinadores para atuar em funções executivas de instituições esportivas.