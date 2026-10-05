Gigante da Série A anuncia Paulinho, ex-Corinthians, para a diretoria
Ex-volante estava no Mirassol e fez parte de campanha histórica no Brasileirão como executivo de futebol
O Cruzeiro oficializou, nesta segunda-feira (5), a contratação de Paulinho para o departamento de futebol do clube. Com passagens em campo por Corinthians, Barcelona e Seleção Brasileira, o ex-volante passa a integrar a diretoria do Cabuloso após atuar como coordenador técnico e executivo no Mirassol.
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A chegada de Paulinho não terá custos para o Cruzeiro, já que o profissional acertou a rescisão com o Mirassol de forma amigável. Em quase dois anos completos no time paulista, o dirigente fez parte da campanha histórica no Campeonato Brasileiro do ano passado, que classificou a equipe para a Libertadores.
A Raposa iniciou as conversas pela contratação de Paulinho em setembro, com o intuito de ter um ex-jogador com experiência na função para compor o espaço entre os demais dirigentes. A ideia é que ele estabeleça um elo entre elenco e direção, mas também participe do planejamento para 2027.
Atualmente, a direção do Cruzeiro é formada por Pedro Junio (vice-presidente), Bruno Spindel (diretor de futebol), Joaquim Pinto (diretor esportivo) e Rodrigo Ramos (gerente executivo), além do presidente Pedro Lourenço, o Pedrinho.
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Conheça a carreira de Paulinho como gestor
Paulinho se aposentou dos gramados em 2024, aos 38 anos, sendo anunciado como coordenador técnico do Mirassol no final do mesmo ano. Em junho de 2025, foi promovido a diretor executivo de futebol do clube do interior paulista. O ex-volante também chegou a ser cotado para assumir um cargo na comissão de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira.
Dois anos antes de "pendurar as chuteiras", Paulinho já se preparava para o pós-carreira. O ex-meio-campista decidiu investir na formação fora das quatro linhas enquanto se recuperava de uma grave lesão sofrida no Corinthians, em 2022. Assim, realizou um curso de Liderança e Gestão de Futebol, da Federação Paulista (FPF).
Em seguida, Paulinho participou de um evento imersivo de 10 dias em Madri, na Espanha, em um programa da La Liga em parceria com a FPF. Mais recentemente, o gestor se formou no Programa Executivo de Jogadores da Fifa, projeto que capacita atletas e treinadores para atuar em funções executivas de instituições esportivas.
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