Título e recordes: o que está em jogo para o Palmeiras contra o Santos

O Palmeiras visita o Santos nesta quarta-feira (28) com objetivos definidos. O principal é manter a disputa ponto a ponto com o Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro. Além disso, busca preservar a invencibilidade contra os rivais paulistas na temporada e manter vivo o sonho da tríplice coroa, feito inédito no futebol nacional.

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Comandado por Abel Ferreira, o Palmeiras encerrou a 32ª rodada a um ponto do Flamengo e segue dependendo apenas dos próprios resultados para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Apesar da pequena diferença na tabela, os rivais ainda se enfrentam no segundo turno, em novembro, no Nubank Parque.

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Assim, todas as partidas até o confronto direto, incluindo o clássico contra o Santos, ganham contornos de decisão na disputa pelo título brasileiro. O Verdão também está envolvido nas competições eliminatórias: garantiu vaga na final da Libertadores após eliminar o Fluminense e enfrenta o Vasco na semifinal da Copa do Brasil.

A busca pela tríplice coroa é inédita para Abel Ferreira desde que assumiu o comando do Palmeiras, no fim de 2020. A possibilidade de conquistar os três títulos na mesma temporada se soma ao desempenho da equipe nos clássicos em 2026, com aproveitamento superior a 80%. Na Vila Belmiro, o duelo contra o Santos colocará à prova as ambições alviverdes e a capacidade do time de lidar com a pressão em um momento decisivo da temporada.

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Em entrevista recente, Abel detalhou as dificuldades de manter o foco em diferentes competições ao longo da temporada. O treinador também admitiu que o elenco sofre com a pressão externa, embora busque minimizar seus efeitos. As experiências de 2025, por sua vez, servem de aprendizado e combustível para a busca por novos desfechos na reta final de dezembro.

–Quem consegue ver um bocadinho a frente do "não podemos perder a vantagem" e não o "podemos alargar a vantagem". A dor da perda é duas vezes maior que o prazer da vitória, e muitas vezes nos jogos isso acontece com os jogadores – apontou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista após vencer o Bragantino pelo Brasileirão.

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Palmeiras invicto em clássicos

Abel Ferreira registra, nesta temporada, seu melhor aproveitamento em clássicos desde que assumiu o comando do Palmeiras. São oito vitórias e três empates, incluindo a goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians nas últimas semanas.

A equipe alviverde também eliminou o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil e superou o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. Ao todo, o Palmeiras soma 18 gols marcados e apenas quatro sofridos nos clássicos, com saldo positivo de 14.

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Flaco López e Giay comemoram gol do Palmeiras sobre o Corinthians, no Nubank Parque, pelo Brasileirão (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Retrospecto do Palmeiras em clássicos em 2026

Palmeiras 1-0 Santos - Paulista

Palmeiras 3-1 São Paulo - Paulista

Corinthians 0-1 Palmeiras - Paulista

Palmeiras 2-1 São Paulo - Paulista

São Paulo 0-1 Palmeiras - Brasileirão

Corinthians 0-0 Palmeiras - Brasileirão

Palmeiras 1-1 Santos - Brasileirão

Palmeiras 3-0 Santos - Copa do Brasil

Santos 0-0 Palmeiras - Copa do Brasil

Palmeiras 2-0 São Paulo - Brasileirão

Palmeiras 4-1 Corinthians - Brasileirão

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