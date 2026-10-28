Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Título e recordes: o que está em jogo para o Palmeiras contra o Santos

Alviverde reencontra o rival, na Vila Belmiro, após avançar à semifinal da Copa do Brasil

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
28/10/2026 05:20
Favorite o Lance! no Google
Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, aplaudindo no campo.
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

O Palmeiras visita o Santos nesta quarta-feira (28) com objetivos definidos. O principal é manter a disputa ponto a ponto com o Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro. Além disso, busca preservar a invencibilidade contra os rivais paulistas na temporada e manter vivo o sonho da tríplice coroa, feito inédito no futebol nacional.

+ Escalação: Palmeiras prepara mudanças em todos os setores para o clássico

Comandado por Abel Ferreira, o Palmeiras encerrou a 32ª rodada a um ponto do Flamengo e segue dependendo apenas dos próprios resultados para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Apesar da pequena diferença na tabela, os rivais ainda se enfrentam no segundo turno, em novembro, no Nubank Parque.

continua após a publicidade

Assim, todas as partidas até o confronto direto, incluindo o clássico contra o Santos, ganham contornos de decisão na disputa pelo título brasileiro. O Verdão também está envolvido nas competições eliminatórias: garantiu vaga na final da Libertadores após eliminar o Fluminense e enfrenta o Vasco na semifinal da Copa do Brasil.

A busca pela tríplice coroa é inédita para Abel Ferreira desde que assumiu o comando do Palmeiras, no fim de 2020. A possibilidade de conquistar os três títulos na mesma temporada se soma ao desempenho da equipe nos clássicos em 2026, com aproveitamento superior a 80%. Na Vila Belmiro, o duelo contra o Santos colocará à prova as ambições alviverdes e a capacidade do time de lidar com a pressão em um momento decisivo da temporada.

continua após a publicidade

Em entrevista recente, Abel detalhou as dificuldades de manter o foco em diferentes competições ao longo da temporada. O treinador também admitiu que o elenco sofre com a pressão externa, embora busque minimizar seus efeitos. As experiências de 2025, por sua vez, servem de aprendizado e combustível para a busca por novos desfechos na reta final de dezembro.

–Quem consegue ver um bocadinho a frente do "não podemos perder a vantagem" e não o "podemos alargar a vantagem". A dor da perda é duas vezes maior que o prazer da vitória, e muitas vezes nos jogos isso acontece com os jogadores – apontou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista após vencer o Bragantino pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Palmeiras invicto em clássicos

Abel Ferreira registra, nesta temporada, seu melhor aproveitamento em clássicos desde que assumiu o comando do Palmeiras. São oito vitórias e três empates, incluindo a goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians nas últimas semanas.

A equipe alviverde também eliminou o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil e superou o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. Ao todo, o Palmeiras soma 18 gols marcados e apenas quatro sofridos nos clássicos, com saldo positivo de 14.

continua após a publicidade
GIay - Palmeiras
Flaco López e Giay comemoram gol do Palmeiras sobre o Corinthians, no Nubank Parque, pelo Brasileirão (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Retrospecto do Palmeiras em clássicos em 2026

  • Palmeiras 1-0 Santos - Paulista
  • Palmeiras 3-1 São Paulo - Paulista
  • Corinthians 0-1 Palmeiras - Paulista
  • Palmeiras 2-1 São Paulo - Paulista
  • São Paulo 0-1 Palmeiras - Brasileirão
  • Corinthians 0-0 Palmeiras - Brasileirão
  • Palmeiras 1-1 Santos - Brasileirão
  • Palmeiras 3-0 Santos - Copa do Brasil
  • Santos 0-0 Palmeiras - Copa do Brasil
  • Palmeiras 2-0 São Paulo - Brasileirão
  • Palmeiras 4-1 Corinthians - Brasileirão

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Tudo sobre
Sugerida para você!
final da Libertadores terá reencontro de Marlon Freitas e Tucu Correa

Futebol Nacional

Palmeiras x Estudiantes: relembre desavença entre Marlon Freitas e Tucu Correa

Há 8 horas
Luis Pacheco - Palmeiras

Palmeiras

Luis Pacheco renova contrato com o Palmeiras até 2031: 'Não foi um caminho fácil'

Há 9 horas
Flaco López celebra gol do Palmeiras contra o Fluminense na semifinal da Libertadores

Palmeiras

Escalação: Palmeiras prepara mudanças em todos os setores para o clássico

Há 12 horas
Craque Neto em programa donos da bola

Fora de Campo

Craque Neto crava Abel Ferreira, do Palmeiras, no Vasco: 'Vai ganhar tudo'

Há 12 horas
João Paulo Sampaio e Leila Pereira (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Palmeiras

Coordenador do Palmeiras acompanha joias no exterior e faz pedido inusitado a Messi

Há 13 horas
Onde assistir Santos x Palmeiras

Onde Assistir

Santos x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 13 horas
Mais LANCE!
Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Sócio-torcedor: clubes brasileiros apostam em tecnologia e benefícios para atrair fãs

O técnico Abel Ferreira durante jogo no Nubank Parque - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Abel busca fechar temporada invicto em clássicos pelo Palmeiras

Jogador do Flamengo com cabelo loiro celebra vitória, camisa rubro-negra com escudo.

Flamengo chega a 69,6% de chance de título no Brasileirão após vitória sobre o Atlético-MG

Jogador do Flamengo com cabelo loiro celebra vitória, camisa rubro-negra com escudo.

Arrascaeta manda recado sobre briga com Palmeiras pela liderança do Brasileirão: 'Não interessa o rival'

Gustavo Gomez disputa a bola com Hulk no triunfo do Palmeiras sobre o FLuminense

Gustavo Gómez é destaque da Conmebol após classificação do Palmeiras; veja o vídeo

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em campo, pensativo.

Palmeiras sofre com desfalques no ataque antes de último clássico no ano

Léo Pereira em ação durante Flamengo e Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo: 'Vergonha'

Jogadores do Estudiantes formam linha com braços nos ombros antes de partida, no Maracanã lotado.

Adversário do Palmeiras, Estudiantes perde de virada e amplia jejum

Lionel Messi em ação em Inter Miami x León pela Leagues Cup

Messi acompanha partida do Palmeiras; veja fotos

Flaco Lopez e Giay celbram um dos gols do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Flaco López destaca evolução de Giay e comemora fase artilheira da dupla pelo Palmeiras

Vitor Roque durante treinamento do Palmeiras, sorrindo, com uniforme verde-água.

Paulinho, Roque e Sosa: Palmeiras volta aos treinos e atualiza DM antes de clássico com o Santos

Bruxo foi protagonista de uma das maiores viradas do Brasileirão (Foto: Wagner Meier/Fotoarena/Folhapress)

Palmeiras, São Paulo e Flamengo; relembre as maiores viradas do Brasileirão

Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Flamengo x Atlético-MG: veja as chances de título atualizadas no Brasileirão