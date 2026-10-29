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Fora da F1, Schumacher vive susto durante voo antes de chegada à Áustria

Comentarista da Fórmula 1, Ralf relatou forte impacto durante frenagem de emergência

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 11:45
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Comentarista da F1, Ralf Schumacher em transmissão da Sky Sports
Comentarista da F1, Ralf Schumacher em transmissão da Sky Sports (Foto: Reprodução)

Ralf Schumacher teve um contratempo e tanto durante uma viagem à Áustria, na noite de quarta-feira (28), quando o pneu do seu avião estourou. O ex-piloto de Fórmula 1 estava em voo operado pela Lufthansa, que faria o trajeto entre Frankfurt e Salzburgo. A viagem, porém, foi interrompida antes mesmo de o avião deixar o solo.

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O problema foi percebido quando a aeronave já estava acelerando para a decolagem. Um dos pneus localizados na parte dianteira do trem de pouso acabou estourando durante o procedimento. A situação fez com que a tripulação abortasse a decolagem e acionasse o protocolo de emergência no aeroporto de Frankfurt.

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Schumacher contou que o avião já estava em alta velocidade quando tudo aconteceu. O alemão descreveu o momento em uma publicação no Instagram e explicou que a aeronave precisou passar por uma frenagem bastante intensa. Depois da parada, o avião ficou aproximadamente 30 minutos na pista enquanto as equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência trabalhavam no local.

— Já estávamos na pista em velocidade máxima, e então um dos dois pneus dianteiros estourou. Então, naturalmente houve uma parada de emergência aqui no aeroporto de Frankfurt — relatou Schumacher.

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Apesar do susto, Schumacher não fez críticas à condução da situação por parte da Lufthansa. Pelo contrário, o alemão avaliou positivamente o trabalho realizado pelos profissionais que estavam no avião. Para ele, a resposta da tripulação foi adequada diante de um problema que ocorreu em um momento delicado da viagem.

A interrupção do voo obrigou Schumacher a mudar os planos para chegar ao destino. Após o atendimento da ocorrência em Frankfurt, ele embarcou em outra aeronave para seguir viagem até Salzburgo. O atraso acabou sendo a principal consequência para o ex-piloto, que ainda brincou com o fato de ter perdido o jantar por causa do episódio.

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Michael e Ralf Schumacher em pódio no GP do Canadá pela F1 2001 (Foto: Reprodução/X/F1)
Michael e Ralf Schumacher em pódio no GP do Canadá pela F1 2001 (Foto: Reprodução/X/F1)
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