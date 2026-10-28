Artilheiro do Vasco em 2026 decidiu na última vitória sobre o Flamengo

O Vasco terá um desafio importante nesta quinta-feira (29), quando enfrenta o Flamengo, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Além de buscar pontos na competição, o Cruz-Maltino tenta encerrar um jejum de mais de três anos sem vencer o rival. E um dos personagens que podem ajudar nessa missão é Puma Rodríguez, autor do gol da última vitória vascaína no clássico e atual artilheiro da equipe na temporada.

O último triunfo do Vasco sobre o Flamengo aconteceu no Campeonato Carioca de 2023. Na ocasião, o lateral-direito marcou um golaço de fora da área e garantiu a vitória cruz-maltina. Na sequência, Pedro Raul ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas o resultado permaneceu favorável ao Vasco.

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Desde aquele confronto, as equipes voltaram a se enfrentar 14 vezes, com nove vitórias rubro-negras e cinco empates. Agora, o time de São Januário tenta mudar esse cenário diante do rival.

Puma Rodríguez vive boa fase no Vasco

Puma chega ao clássico como o principal goleador do Vasco em 2026, com nove gols marcados. Mesmo sem ter status de titular, o uruguaio vem sendo decisivo e deve começar jogando mais uma vez nesta quinta-feira, diante da condição física de Paulo Henrique.

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O lateral balançou as redes nas duas partidas mais recentes da equipe. Primeiro, marcou na derrota por 3 a 1 para o Boca Juniors. Depois, voltou a deixar sua marca na vitória por 3 a 2 sobre o Corinthians, em São Januário, pelo Brasileirão.

Puma comemora gol marcado pelo Vasco contra o Corinthians (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Puma projeta clássico contra o Flamengo

Após o triunfo sobre o Corinthians, Puma Rodríguez comentou a expectativa para o confronto com o Flamengo e destacou o desejo de encerrar o período sem vitórias no clássico.

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— Sabemos que vai ser um jogo muito importante. Queremos também tirar esta dor de nós. É trabalhar agora, como falei, virar a página de novo, porque o futebol é assim, é jogo atrás de jogo. Então, a gente tem de corrigir as coisas que fizemos mal e seguir trabalhando naquilo que fizemos bem, para que aconteça de novo — afirmou.

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Questionado se a torcida poderia esperar mais um gol do artilheiro vascaíno na temporada, o uruguaio brincou e deixou claro que a prioridade é conquistar os três pontos.

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— Vamos procurar fazer. Mas, como falo, se não fizesse e a gente ganhasse, eu preferia mil vezes — completou.

Com Puma em boa fase, o Vasco aposta no poder de decisão do lateral para tentar superar o Flamengo e encerrar o jejum no clássico.

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