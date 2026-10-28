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Flamengo x Vasco: compare os números de Pedro e Bruno Henrique na história do clássico

Em má fase, Pedro vê Bruno Henrique ganhar força na disputa por uma vaga no ataque

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 17:00
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O clássico com o Vasco, nesta quinta-feira (29), pode representar uma oportunidade para Leonardo Jardim mexer no comando de ataque do Flamengo. Pedro atravessa um momento ruim, voltou a apresentar dificuldades na semifinal contra o Estudiantes e não conseguiu dar uma resposta convincente diante do Atlético-MG. Com a sequência decisiva da temporada em andamento, Bruno Henrique surge como uma alternativa que merece atenção, e os números contra o rival reforçam essa possibilidade.

Números de Pedro e Bruno Henrique em Flamengo x Vasco

A discussão não se resume ao momento técnico do camisa 9. Bruno Henrique construiu um histórico expressivo em clássicos pelo Flamengo e costuma aparecer em jogos de grande importância. Contra o Vasco, são 11 gols em 21 partidas, uma média de 0,52 por confronto. Pedro, por sua vez, marcou seis vezes em 15 jogos, com média de 0,4 gol por partida.

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A diferença também aparece na eficiência das finalizações. Bruno Henrique precisa de 3,9 tentativas para marcar um gol, enquanto Pedro necessita de 5,5. O camisa 27 ainda apresenta maior conversão de grandes chances: 60%, contra 56% do centroavante.

Pedro Bruno Henrique Flamengo Cusco Libertadores
Emersin Royal, Pedro e Bruno Henrique comemoram gol do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Pedro, entretanto, também tem argumentos a seu favor. O atacante registra uma participação direta em gol a cada 113 minutos contra o Vasco, enquanto Bruno Henrique precisa de 125 minutos. Além disso, soma duas assistências no confronto, número que reforça sua capacidade de contribuir na construção ofensiva. O problema é que o retrospecto não elimina a necessidade de uma resposta dentro de campo, especialmente diante da fase atual.

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Bruno Henrique oferece características diferentes para o Flamengo. A velocidade, a força física e a capacidade de atacar os espaços podem ser úteis contra o Vasco, sobretudo se Jardim quiser explorar transições rápidas. O atacante também costuma crescer em partidas de maior pressão, uma característica que pesa em um clássico com impacto na reta decisiva do Brasileirão.

A escolha, portanto, envolve mais do que trocar um centroavante por outro. Jardim precisa avaliar o momento de Pedro, o encaixe tático da equipe e a capacidade de Bruno Henrique de aproveitar uma eventual oportunidade como titular. O camisa 9 ainda pode recuperar o protagonismo, mas o clássico oferece ao treinador uma chance de testar outra solução.

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Pelo momento vivido por Pedro e pela eficiência de Bruno Henrique diante do Vasco, a mudança ganha força como alternativa para o Flamengo. Se Jardim optar pelo camisa 27, não será apenas uma resposta à fase do centroavante, mas também uma aposta em um jogador que já demonstrou capacidade de decidir clássicos com a camisa rubro-negra.

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