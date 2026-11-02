Da idolatria ao título: a relação entre Antonelli e Senna na F1
Piloto italiano se tornou campeão mundial com pódio no México neste domingo (1º)
Kimi Antonelli nunca escondeu quem era seu maior ídolo no automobilismo. Antes mesmo de chegar à Fórmula 1, o italiano já carregava Ayrton Senna como referência, a ponto de escolher o número 12 para sua carreira na categoria em homenagem ao brasileiro. Agora, aos 20 anos, depois de conquistar o título mundial, adicionou mais um capítulo a uma relação que começou pela admiração e ganhou contornos curiosos dentro da pista.
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Não se trata de tentar transformar coincidências em destino ou afirmar que a história dos dois pilotos é a mesma. As carreiras tiveram caminhos bastante diferentes, e o próprio Antonelli já pediu cautela quando seu nome foi colocado ao lado do tricampeão. O que chama atenção é outra coisa: quando os resultados das primeiras temporadas são colocados lado a lado, alguns números parecem formar um espelho improvável entre o brasileiro e o italiano.
Dois começos, cinco anos de diferença
Senna chegou à Fórmula 1 em 1984, pela Toleman, e precisou de cinco temporadas para alcançar o primeiro título mundial, conquistado com a McLaren em 1988. Antonelli, por outro lado, sequer precisou completar três anos na categoria para chegar ao topo: estreou pela Mercedes em 2025 e confirmou o campeonato já na segunda temporada.
Curiosamente, porém, o primeiro ano de ambos produziu um número idêntico de pódios. Ayrton terminou três vezes entre os três primeiros em 1984, enquanto Kimi repetiu a marca em 2025, com o segundo lugar no GP de São Paulo entre seus melhores resultados. A coincidência ganha ainda mais força quando a comparação avança para a temporada seguinte.
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A corrida que aproximou duas histórias
Foi em 1985 que Senna conquistou sua primeira pole e sua primeira vitória na Fórmula 1, justamente no GP de Portugal, em Estoril. Quarenta e um anos depois, Antonelli repetiu a combinação na mesma etapa de suas respectivas trajetórias: a primeira pole e a primeira vitória do italiano também aconteceram na segunda temporada, no GP da China de 2026. Em ambos os casos, a vitória veio na segunda temporada e foi imediatamente seguida por uma nova pole na corrida seguinte.
Há uma diferença importante, porém: Ayrton ainda precisaria esperar mais três anos para conquistar o campeonato. Antonelli chegou ao título muito mais cedo e transformou 2026 em uma temporada histórica para a Itália. O jovem da Mercedes é o primeiro campeão italiano desde Alberto Ascari em 1953.
O número 12 que começou com Senna
Se os resultados podem ser tratados como coincidência, a escolha do número não deixa espaço para dúvida. Antonelli corre com o 12 porque Senna utilizou a mesma numeração em momentos importantes de sua carreira, incluindo a primeira vitória na F1, em Portugal, e a temporada de 1988, quando conquistou seu primeiro título mundial. O próprio italiano já explicou que a escolha tem relação direta com seu ídolo, embora o número também tenha sido usado por ele nas categorias de base.
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