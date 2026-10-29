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Alerta do governo britânico pode entregar título da F1 ao Antonelli antes do México

Piloto italiano precisa de apenas dois pontos pra se tornar campeão na Fórmula 1

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 14:41
Atualizado há 0 minutos
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Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026
Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Kimi Antonelli pode ter uma oportunidade inesperada de confirmar o primeiro título mundial da carreira antes mesmo do GP da Cidade do México. A possibilidade ganhou força após o governo britânico atualizar as recomendações para viagens ao Catar e aos Emirados Árabes Unidos, países que receberão as duas últimas etapas da temporada. O alerta aumenta as dúvidas sobre a realização das corridas no Oriente Médio em meio à instabilidade na região.

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O comunicado recomenda que cidadãos britânicos estejam preparados para possíveis interrupções nas viagens, incluindo cancelamentos de voos e restrições no espaço aéreo. A situação também chamou a atenção da Fórmula 1 porque o GP do Catar está marcado para 29 de novembro, enquanto Abu Dhabi receberá a última corrida, em 6 de dezembro. Até o momento, porém, as duas provas continuam previstas no calendário.

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O novo cenário foi analisado pelo jornalista Fulvio Solms, do "Corriere dello Sport". Para ele, o alerta emitido pelo governo britânico seria justamente o respaldo que a Liberty Media precisava para cancelar as provas do Oriente Médio e recorrer à chamada cláusula de força maior, evitando possíveis multas ou penalizações contratuais.

Antonelli pode ser campeão antes do México

A eventual retirada das etapas do Oriente Médio mudaria a quantidade de pontos disponíveis na reta final do campeonato. Antonelli chega à disputa com 123 pontos de vantagem sobre George Russell e 124 sobre Lewis Hamilton, após a vitória no GP dos Estados Unidos. Com menos corridas restantes, os adversários teriam uma margem menor para tentar alcançar o piloto da Mercedes.

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Uma das possibilidades discutidas para reorganizar o calendário envolve a utilização de Ímola como substituta de uma das provas. Caso apenas uma corrida seja adicionada e Catar e Abu Dhabi deixem de fazer parte da temporada, Antonelli poderia garantir o título antes de disputar o GP do México, dependendo da configuração final do calendário.

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Por enquanto, não há confirmação de cancelamento das corridas do Oriente Médio. A Fórmula 1 mantém o planejamento original para as últimas etapas. Desde o alerta do governo britânico, que acrescenta um novo fator à situação, a categoria ainda não se pronunciou.

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Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026
Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / POOL / AFP)
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