Sem gols e assistências, Estêvão busca mostrar valor na Copa da Liga

Sem gols e assistências na atual temporada, Estêvão tem a chance de provar seu valor na Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira (28), o Chelsea visita o Liverpool em duelo válido pelas oitavas de final, mas com caráter de decisão para o brasileiro.

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Esse confronto ganha essa importância por conta das poucas oportunidades que Estêvão vem tendo na equipe de Xabi Alonso. Na temporada, o jogador participou de oito partidas, mas seis vindo do banco de reservas e com menos de 20 minutos em campo.

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Em 2026/2027, Estêvão só foi titular nos dois jogos da Copa da Liga Inglesa realizados pelo Chelsea até as oitavas de final. Foram 80 minutos em campo contra o Luton Town e apenas 45 minutos diante do Leeds.

Na imprensa inglesa, o nome de Estêvão é tratado como unanimidade para iniciar a partida contra o Liverpool. Em uma competição com uma pressão menor, todos esperam que o brasileiro demonstre o que fez em sua primeira temporada com a camisa do Chelsea.

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No portal "London Football", os jornalistas Bobby Vincent e Jake Stokes apostam em Estêvão na equipe titular em meio a ausência de Cole Palmer, que cumprirá suspensão. Além do meia inglês, Xabi Alonso não contará com João Pedro, que se recupera de uma lesão muscular na coxa.

Queda de minutos e produção Estêvão no Chelsea

Na temporada passada, Estêvão chegou e surpreendeu o público londrino com a qualidade de seu futebol. Em 36 partidas, o brasileiro marcou oito gols e contribuiu com três assistências, o que representa uma média de quase uma participação em gol a cada três jogos.

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A conta também pode ser feita pela minutagem do jogador, que teve uma média de uma participação em gol de seu time a cada 152 minutos. E o camisa 41 conquistou esses números em meio a uma temporada em que sofreu com lesões ao longo do ano.

Na atual temporada, Estêvão tem oito partidas ou 172 minutos em campo sem nenhum gol ou assistência. Talento não falta, e o jovem de 19 anos já provou isso. A impressão que fica é de que a falta de espaço e regularidade em campo vem prejudicando um melhor desempenho que o brasileiro poderia ter.

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