O Flamengo chega ao clássico contra o Vasco, nesta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, com números expressivos a seu favor nos últimos anos. Desde 2021, o Rubro-Negro venceu 13 dos 20 confrontos disputados entre as equipes, enquanto o rival conquistou apenas duas vitórias. O retrospecto reforça a superioridade flamenguista no período e aumenta a importância de um resultado positivo em um momento decisivo do Brasileiro.

Nos 20 jogos considerados, o Flamengo também leva vantagem no número de gols: foram 34 marcados, média de 1,7 por partida. O Vasco balançou as redes 15 vezes, com média de 0,8 gol por confronto. Além das 13 vitórias rubro-negras, houve cinco empates.

continua após a publicidade

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Partida do primeiro turno

Um dos cinco empates neste recorte foi no primeiro turno. No Maracanã, rubro-negros e vascaínos empataram por 2 a 2, com gols de Pedro, Jorginho, Robert Renan e Hugo Moura.

Importância do clássico

A vantagem histórica recente ganha um peso adicional pelo contexto da competição. Com poucas rodadas restantes para o fim do Brasileirão, o Flamengo entra em campo pressionado pela necessidade de vencer para seguir na liderança e manter o controle da disputa pelo título. Nesse cenário, o clássico representa mais um teste para a equipe transformar o favoritismo construído pelos números em resultado dentro de campo.

continua após a publicidade

Jogadores de Flamengo e Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Do outro lado, o Vasco precisa buscar a superação para contrariar o retrospecto e conquistar pontos importantes na reta final do campeonato. A equipe tem como objetivo afastar qualquer possibilidade de rebaixamento e sabe que um triunfo sobre o maior rival pode representar um passo importante nessa missão. Para isso, precisará encontrar respostas para um adversário que acumulou vitórias e marcou mais que o dobro de gols no recorte analisado.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.