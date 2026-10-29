Bernard faz alerta e cobra reação do Atlético antes de decisões: 'Não pode deixar cair'
Galo chegou a terceira derrota seguida
O Atlético foi derrotado por 1 a 0 para o Cruzeiro nesta quinta-feira (29), na Arena MRV, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Bernard analisou o momento de baixa do Galo e a sequência de três derrotas consecutivas. O atacante reconheceu que a equipe apresentou evolução em alguns momentos, mas fez um alerta sobre a necessidade de reação diante das decisões que estão por vir na temporada.
— Faltou colocar a bola na casinha. Tivemos a oportunidade, mas acredito que, nos dois últimos jogos, no segundo tempo de hoje e no segundo tempo contra o Flamengo, tivemos uma postura que o nosso time espera, que a torcida espera da gente e que nós mesmos esperamos. São momentos decisivos daqui para frente. A gente não pode dar essa oportunidade para o adversário em um momento tão decisivo, pelo qual lutamos tanto para estar — disse Bernard.
O camisa 11 também reforçou que o Atlético não pode diminuir o nível de atuação e precisa aproveitar o momento para evoluir. Bernard cobrou mais intensidade, empenho e atenção do elenco, principalmente pela importância das competições que o clube ainda disputa.
— A gente não pode deixar cair, temos que evoluir agora. Temos que nos tornar mais fortes, nos empenhar mais, fazer melhor as coisas e com mais intensidade. Não sei se alguém pensa que pode se lesionar e não estar nas copas, mas não é assim que funciona. Nenhum time que está em uma final de Sul-Americana e semifinal de Copa do Brasil chegou lá por acaso. Temos que ter atenção daqui para frente e procurar evoluir. Não estou dizendo que é terra arrasada, mas temos que observar para melhorar — completou.
Atlético Mineiro
Domínguez aponta necessidade de correções e descarta 'relaxamento' do Atlético: 'Não acredito'Há 4 minutos
Fora de Campo
Gol perdido em Atlético-MG x Cruzeiro gera revolta: 'Não pode'Há 3 horas
Futebol Nacional
Veja gol em Atlético-MG x Cruzeiro: Kaio Jorge marca o gol da vitóriaHá 3 horas
Futebol Nacional
Kaio Jorge marca e Cruzeiro vence Atlético-MG no último clássico do anoHá 4 horas
Atlético Mineiro
Time misto: Atlético está escalado para enfrentar o Cruzeiro pelo BrasileirãoHá 4 horas
Fora de Campo
IA crava placar de Atlético-MG x Cruzeiro pelo BrasileirãoHá 15 horas
Mais LANCE!