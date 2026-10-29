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Bernard faz alerta e cobra reação do Atlético antes de decisões: 'Não pode deixar cair'

Galo chegou a terceira derrota seguida

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
29/10/2026 23:18
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Jogador do Atlético Mineiro (Galo) em clássico Galo x Cruzeiro, conduzindo a bola. Foto: Pedro Souza / Atlético
Bernard em Galo x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético foi derrotado por 1 a 0 para o Cruzeiro nesta quinta-feira (29), na Arena MRV, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Bernard analisou o momento de baixa do Galo e a sequência de três derrotas consecutivas. O atacante reconheceu que a equipe apresentou evolução em alguns momentos, mas fez um alerta sobre a necessidade de reação diante das decisões que estão por vir na temporada.
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O Atlético foi derrotado por 1 a 0 para o Cruzeiro nesta quinta-feira (29), na Arena MRV, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Bernard analisou o momento de baixa do Galo e a sequência de três derrotas consecutivas. O atacante reconheceu que a equipe apresentou evolução em alguns momentos, mas fez um alerta sobre a necessidade de reação diante das decisões que estão por vir na temporada.

— Faltou colocar a bola na casinha. Tivemos a oportunidade, mas acredito que, nos dois últimos jogos, no segundo tempo de hoje e no segundo tempo contra o Flamengo, tivemos uma postura que o nosso time espera, que a torcida espera da gente e que nós mesmos esperamos. São momentos decisivos daqui para frente. A gente não pode dar essa oportunidade para o adversário em um momento tão decisivo, pelo qual lutamos tanto para estar — disse Bernard.

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O camisa 11 também reforçou que o Atlético não pode diminuir o nível de atuação e precisa aproveitar o momento para evoluir. Bernard cobrou mais intensidade, empenho e atenção do elenco, principalmente pela importância das competições que o clube ainda disputa.

— A gente não pode deixar cair, temos que evoluir agora. Temos que nos tornar mais fortes, nos empenhar mais, fazer melhor as coisas e com mais intensidade. Não sei se alguém pensa que pode se lesionar e não estar nas copas, mas não é assim que funciona. Nenhum time que está em uma final de Sul-Americana e semifinal de Copa do Brasil chegou lá por acaso. Temos que ter atenção daqui para frente e procurar evoluir. Não estou dizendo que é terra arrasada, mas temos que observar para melhorar — completou.

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Bernard em Galo x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Bernard em Galo x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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