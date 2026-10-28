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Artur Jorge faz autocrítica sobre eliminação na Copa do Brasil

Técnico ainda avaliou a briga por uma vaga na Libertadores

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
28/10/2026 06:37
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Artur Jorge o Mineirão
Artur Jorge o Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Mesmo com uma ótima campanha no Brasileirão, o técnico Artur Jorge não esqueceu da dor das eliminações do Cruzeiro nas copas em 2026. Na última terça-feira (27), o técnico fez uma autocrítica sobre a eliminação, mas ressaltou que a principal decisão na partida deu certo em outras ocasiões.

– Fico remoendo porque perdi, remoo muito o que perdi. Não tem a ver com ser copas apenas, mas porque perdi. Tenho humildade de fazer uma autocrítica de pensar que poderia ter feito algo diferente. Já fui abordado por torcedores sobre a semelhança com a final da Libertadores. Mas são contextos diferentes. O risco foi maior em 2024. Era uma decisão, os adversários tinham variáveis. Muitas condicionantes. Não deixei de ter a mesma coragem que tive em 2024. Mas fiz uma leitura diferente do que poderia ser melhor para a equipe – disse Artur Jorge em entrevista à SamucaTV.

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– Tivemos uma leitura parecida contra o Boca e conseguimos um resultado parecido. Quando o Gerson foi expulso, tiramos o Kaio e o Matheus para colocar o Neyser. Que poderia chegar mais vezes na cara do goleiro, o que não aconteceu no jogo da copa. Não conseguimos acionar ele. Mas tudo isso, resultados adversos, ficamos com a sensação de que poderíamos fazer diferente. Mas poderia até ser pior. Mas a diferença, nosso pensamento e autocrítica é colocar soluções aos problemas colocados. Não conseguimos o objetivo, mas não pode ser um peso em cima de nós porque tentamos – complementou o técnico do Cruzeiro.

Artur Jorge em coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
Artur Jorge em coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Concorrentes do Cruzeiro por vaga na Libertadores

Além disso, o técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, analisou que a partir do Santos, todas as equipes acima brigam com a Raposa por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

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– Temos um objetivo, estamos dentro dele, estamos muito próximos daquilo que queremos. Não vai ser fácil. São seis jogos para nós conseguirmos os tais 12, 13, 11 pontos que nos faltam para lá chegar. Será uma luta titânica, porque eu digo que são seis equipes ainda, eu diria até ali posição do Santos. São equipes que lutam e vão lutar até essa qualificação, portanto vamos ter que dar muito de nós – avaliou.

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