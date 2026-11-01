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Kimi Antonelli faz história e se torna o campeão mais jovem da Fórmula 1

Piloto da Mercedes conquistou título com quatro corridas de antecedência

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 19:24
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Kimi Antonelli celebrando sua vitória no GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)
Kimi Antonelli celebrando sua vitória no GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

Kimi Antonelli acaba de colocar seu nome na história da Fórmula 1 com o terceiro lugar no GP do México. Aos 20 anos, o italiano conquistou neste domingo (1º) seu primeiro título mundial ao lado da Mercedes. Assim, o piloto se tornou o campeão mais jovem da categoria, superando uma marca que pertencia a Sebastian Vettel desde 2010.

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O campeonato chegou em um momento que parecia distante, apenas um ano atrás. Depois de uma temporada de estreia marcada por dificuldades, pressão e até questionamentos sobre sua permanência na Mercedes, Antonelli transformou 2026 em um ano de afirmação e agora deixa o México com uma conquista que muda para sempre o tamanho de sua trajetória na categoria.

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Antonelli supera recorde de Vettel

Antes de Antonelli, o posto de campeão mais jovem da história pertencia a Sebastian Vettel. O alemão conquistou seu primeiro Mundial em 2010, com exatamente 23 anos, 4 meses e 11 dias, quando defendia a Red Bull. O recorde ficou intacto durante 16 temporadas.

A marca, porém, parecia ameaçada desde que Antonelli chegou à Fórmula 1. Promovido pela Mercedes para ocupar o lugar deixado por Lewis Hamilton, o italiano estreou na categoria aos 18 anos e carregava desde cedo a expectativa de uma das maiores equipes do grid.

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O título de 2026, então, transforma essa promessa em realidade. Com apenas 20 anos, 2 meses e 7 dias, Antonelli não apenas conquistou o campeonato, como também derrubou um dos recordes mais emblemáticos da história recente da Fórmula 1.

Kimi Antonelli no pódio do GP dos EUA de F1, erguendo troféu e sorrindo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Kimi Antonelli no pódio do GP dos EUA de F1, erguendo troféu e sorrindo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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De aposta da Mercedes a campeão mundial

A história começou muito antes de Antonelli assumir um carro da Mercedes na Fórmula 1. O italiano entrou no programa de jovens pilotos da equipe aos 11 anos e passou por um longo processo de formação até receber a oportunidade de substituir Hamilton, que deixou a equipe no fim de 2024.

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A primeira temporada, entretanto, esteve longe de ser perfeita. Antonelli enfrentou dificuldades em 2025 e chegou a passar nove corridas sem pontuar, período que alimentou críticas sobre a decisão da Mercedes de colocá-lo no grid tão cedo.

Um ano depois, a resposta veio dentro da pista. Com a mudança de regulamento técnico da Fórmula 1, Antonelli encontrou um novo momento na carreira, passou a brigar regularmente pelas primeiras posições e transformou a temporada em uma disputa pelo título. E, assim, se tornou questão de "quando" e não "se" para o italiano conquistar o mundo.

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Neste domingo, dia 1º de novembro de 2026, Kimi Antonelli deixa o México como novo campeão mundial de Fórmula 1. A conquista se destaca, inclusive, pela impressionante dominância do italiano, que confirma o título com quatro etapas de antecedência.

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